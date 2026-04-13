Da “La Cialoma” di Marzamemi alla tv: “Giusina e Nonna Lina” portano la Sicilia su Food Network

Un viaggio tra racconti, emozioni e sapori autentici della Sicilia. Sabato, 11 aprile alle 15:45, ha debuttato la nuova serie “Giusina e Nonna Lina – Racconti, sapori e tradizioni di Sicilia”, con protagonista Giusi Battaglia insieme a Lina Campisi.

Le due si incontrano in cucina per condividere ricette del cuore e storie legate alla tradizione, dando vita a un racconto gastronomico che affonda le radici nella memoria e nella convivialità siciliana.

Nonna Lina, anima della Taverna La Cialoma, porta con sé una conoscenza maturata tra le ricette di famiglia e la cultura marinara di Marzamemi. A questa si unisce l’esperienza e la creatività di Giusi Battaglia, per un incontro tra tradizione e innovazione.

In ogni episodio, le due protagoniste prepareranno insieme due piatti, svelando tecniche, gesti e segreti tramandati di generazione in generazione. Un percorso che racconta la Sicilia attraverso la sua cucina, tra profumi, sapori e storie di vita.

La serie, prodotta da Casta Diva per Warner Bros. Discovery