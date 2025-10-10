Ultime news

dalle 8,30 alle 18

Da lunedì limitazioni sull’autostrada Siracusa-Catania

Il provvedimento si rende necessario per eseguire, in sicurezza, alcuni lavori di manutenzione degli impianti tecnologici

Da lunedì 13 ottobre a venerdì 21 novembre, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, lungo l’autostrada “Catania-Siracusa” verranno adottate le seguenti limitazioni al transito:

Restringimenti su tratti saltuari della corsia di sorpasso lungo la carreggiata in direzione Siracusa, dal km 4,400 al km 18,100, tra lo svincolo di Passo Martino e lo svincolo di Augusta.

Restringimenti su tratti saltuari della corsia di sorpasso lungo la carreggiata in direzione Catania, dal km 14,500 al km 7,700, tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Nord.

