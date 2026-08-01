Da Melilli a Piazza Affari: Dipietro Group si quota in Borsa, debutto col botto (+12,7%)

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C’è un pezzo di Siracusa, da venerdì scorso, sui tabelloni di Piazza Affari. Dipietro Group, azienda con sede a Città Giardino di Melilli, ha fatto il suo ingresso sull’Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana riservato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. In un territorio industriale dominato da grandi gruppi multinazionali e da un indotto di imprese fornitrici, una PMI locale che sceglie il listino è un caso più unico che raro.

Il debutto è stato dei migliori. Le azioni, collocate a 1,50 euro, hanno chiuso la prima seduta a 1,69 euro, in rialzo del 12,65%, con 54mila titoli scambiati per un controvalore di circa 96mila euro. La capitalizzazione a fine giornata si è attestata a 15,7 milioni di euro (19,1 milioni includendo le azioni a voto multiplo). In collocamento la società ha raccolto 1,95 milioni di euro, che salgono a 2,1 milioni con l’esercizio integrale della greenshoe, a fronte di un flottante del 13,98%. Il titolo è negoziato con il ticker DPG; advisor dell’operazione, come Euronext Growth Advisor e specialist, è Integrae SIM.

Trentacinqueanni di storia e un fatturato che corre

Fondata nel 1990, Dipietro Group opera come system integrator nei settori Oil & Gas, chimico, ed energetico: progetta e realizza laboratori e officine industriali chiavi in mano, sistemi analitici on-line per il monitoraggio dei processi in continuo, sistemi per il monitoraggio di macchine critiche, attività di service,manutenzione e supporto post-vendita. Un know-how nato a ridosso del polo petrolchimico siracusano e poi esportato nel mondo.

I numeri raccontano una crescita rapida. Nel 2025 il valore della produzione consolidato ha raggiunto i 34,8 milioni di euro, con un EBITDA di 2,7 milioni e una posizione finanziaria netta di 1,1 milioni. Ma il dato che colpisce di più è la proiezione internazionale: l’81% dei ricavi arriva da fuori dall’Unione Europea — soprattutto Medio Oriente, Africa e Asia— contro il 17% dell’Italia. Il gruppo ha sedi in India,Mozambico e Azerbaijan, e partner autorizzati ad Abu Dhabi, Muscat e Madrid, con un organico consolidato di circa 120 dipendenti.

“Un traguardo a cui ambivamo da molto”

Alla guida del gruppo oggi Carla Dipietro, Amministratrice Delegata, affiancata dal padre Antonino Dipietro, Fondatore e Presidente, la cui visione ha posto le basi per la crescita dell’azienda. È Carla, ai microfoni di Teleborsa nel giorno del debutto, a spiegare il senso dell’operazione:

“Siamo molto soddisfatti, felici ed emozionati. È un traguardo a cui ambivamo da molto, proprio per accompagnare l’importante crescita che la società sta vivendo negli ultimi anni”, con un percorso che ha visto il valore della produzione raddoppiare dal 2022 al 2025 . Di qui la scelta del mercato: “

“Intendiamo consolidare la nostra presenza nei mercati di riferimento e, grazie al know-how nell’analisi maturato in oltre trent’anni, valutare l’ingresso in settori affini come il pharma e l’alimentare.”

I proventi saranno destinati a rafforzare la presenza in India, Mozambico e Azerbaijan, ad ampliare il raggio d’azione del gruppo, a finanziare progetti di ricerca e sviluppo in ambitoESG. Nel comunicato diffuso da Euronext, l’amministratrice delegata ha voluto ringraziare anche il fondatore, “la cui visione ha posto le basi per lo sviluppo dell’azienda”.

Per il territorio il segnale pesa: un’impresa che ha mosso i primi passi nella zona industriale e che oggi sceglie il mercato dei capitali per finanziare la propria espansione. Una strada ancora poco battuta dalle PMI del Mezzogiorno, e che da Melilli porta dritta al listino di Milano.