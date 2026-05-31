“Da Merano a Siracusa: un filo verde”: conferenza dell’associazione Piantala Aiac

Si è svolta ieri, 30 maggio, all’Istituto Comprensivo Elio Vittorini di Siracusa, una conferenza promossa dall’associazione Piantala Aiac nell’ambito della presentazione di un progetto “Da Merano a Siracusa: un filo verde” presentato al Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale, del benessere collettivo e della valorizzazione del patrimonio naturale del territorio. In particolare si è discusso dell’importanza del verde in città e di come anche i singoli cittadini possano fare la differenza utilizzando i propri spazi privati, balconi e terrazzi, rendendoli delle piccole oasi verdi, come peraltro già avviene in altre città italiane.

Ad aprire e moderare l’incontro è stata la presidente dell’associazione, Giorgia Grillo, che ha illustrato gli obiettivi del progetto e l’impegno costante dell’associazione nella promozione della cultura del verde e della sostenibilità ambientale.

Tra i relatori, Gaetano Penna ha approfondito il ruolo dell’ambiente all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, evidenziando come la tutela ambientale rappresenti oggi un principio fondamentale e una responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini.

Giulia Giambuso, psicologa, ha invece affrontato il tema del benessere psicologico legato alla presenza del verde negli spazi urbani e naturali, soffermandosi sul rapporto tra ambiente, qualità della vita e coesione sociale. Nel suo intervento ha sottolineato come il contatto con la natura possa favorire il benessere individuale e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

A concludere la serie degli interventi è stato il vivaista Gianluca Pannocchietti, che ha illustrato l’importanza della biodiversità e le peculiarità del territorio siciliano, ricco di specie vegetali e di ecosistemi unici. Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità offerte dalla valorizzazione delle risorse naturali locali e alle buone pratiche per la loro tutela sostenibile.

L’incontro ha registrato un vivo interesse da parte dei partecipanti, confermando la crescente attenzione verso le tematiche ambientali e la necessità di promuovere percorsi educativi e culturali rivolti alle nuove generazioni.

L’associazione Piantala AIAC ha annunciato che nei prossimi mesi proseguirà il proprio programma di attività con iniziative di sensibilizzazione ambientale, interventi di cura del verde e nuove piantumazioni di alberi sul territorio.