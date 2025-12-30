Da Noto a Roma: il Maggiore Federica Lanzara al reparto Relazioni internazionali della Dia

Dal comando sul territorio alla cooperazione internazionale antimafia. Con l’inizio del 2026 il Maggiore Federica Lanzara assumerà un nuovo e prestigioso incarico a Roma, dove è stata assegnata come Ufficiale Addetto al III Reparto Relazioni Internazionali della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).

Durante il periodo di servizio nella città barocca, l’ufficiale ha raccolto ampi consensi da parte della cittadinanza e delle istituzioni locali per l’impegno operativo e la costante presenza sul territorio. Numerose le operazioni condotte sotto il suo comando, che hanno contribuito a rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l’Arma dei Carabinieri, in un contesto in cui la sicurezza e la legalità restano temi centrali.

Il profilo del Maggiore Lanzara si distingue anche per un percorso accademico di particolare rilievo. È infatti in possesso di un dottorato di ricerca in Business e Management conseguito presso l’Università di Torino, oltre a tre lauree magistrali in Giurisprudenza, Relazioni Internazionali ed Economia e Management. A completare la formazione, un Master di II livello in Analisi Criminale e Scienze applicate alla sicurezza. Sul piano linguistico parla fluentemente inglese e possiede una conoscenza intermedia di russo e spagnolo.

Nel corso della carriera ha ricevuto due encomi ufficiali per attività anti-eversive, antiterrorismo e di contrasto alla criminalità organizzata di matrice ’ndranghetista, riconoscimenti che testimoniano l’alto livello di professionalità e competenza dimostrato in incarichi delicati e complessi.

Dopo l’esperienza a Noto, la sua destinazione era stata la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, dove ha comandato la Terza Compagnia, contribuendo alla formazione delle nuove leve dell’Arma.

Il nuovo incarico alla DIA rappresenta un ulteriore passo in avanti in un percorso professionale già brillante. Il III Reparto Relazioni Internazionali è infatti responsabile della cooperazione internazionale di polizia, sia in ambito investigativo-giudiziario sia in quello formativo e professionale, con particolare riferimento al contrasto alla criminalità organizzata su scala transnazionale.

Un passaggio che segna l’ingresso in una dimensione strategica della lotta alle mafie, portando a Roma l’esperienza maturata sul campo e un bagaglio di competenze che ora saranno messe al servizio della sicurezza nazionale e internazionale.