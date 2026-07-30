Da oggi la carta d’identità per gli over 70 sarà senza scadenza

Attualità · Osservatorio civico

Da oggi il rinnovo della carta d’identità per chi ha già più di 70 anni è a vita. Niente più quindi, per tanti anziani, rinnovi, con file allucinanti, lunghe trafile burocratiche, promemoria angoscianti da segnare sul calendario. In provincia di Siracusasono attualmente circa 46mila e andranno certamente ad aumentare.

“Ricordiamoci anche che tutti, quando dobbiamo rinnovare la carta d’identità o in occasione del primo rilascio, siamo chiamati a rispondere sulla disponibilità a donare organi e tessuti dopo la morte – ricorda il presidente dell’Osservatorio Civico Salvo Sorbello -. La volontà resa all’ufficio anagrafe del Comune è registrata nel Sistema Informativo Trapianti e consultabile dai medici per verificare, dopo la morte, l’esistenza di una dichiarazione sulla donazione. Questa scelta può comunque essere modificata in qualsiasi momento, in un senso o nell’altro, perché, ai fini di un eventuale prelievo, fa sempre fede l’ultima disposizione resa in ordine temporale. È bene ricordare anche come sia sbagliato pensare che con il passare degli anni sia esclusa la possibilità di salvare una vita in attesa di un trapianto. Le donazioni di ultrasettantenni non sono più, infatti, casi isolati e, nel tempo, la scienza ha consentito di donare anche ai centenari. Il desiderio di donare resta sempre un atto di speranza, capace di unire le generazioni e di offrire un nuovo inizio a chi sta affrontando il momento più difficile”.