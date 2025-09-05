Da Olawa (Polonia) a Priolo con i mezzi storici della seconda guerra mondiale

Un messaggio di pace e di fratellanza arriva oggi da Priolo Gargallo. Una delegazione proveniente dalla città di Olawa, in Polonia, gemellata con il comune di Priolo dal 2014, si trova da ieri in paese. Arrivati in divisa e a bordo di mezzi inglesi originali della seconda guerra mondiale, hanno fatto tappa prima al Centro Diurno e poi, scortati dalla Polizia Municipale, si sono recati presso il Palazzo Comunale dove sono stati ricevuti dal sindaco Pippo Gianni.

Scambio di doni con il primo cittadino e l’invito al sindaco di Olawa a tornare in occasione dei festeggiamenti per il quarantennale dello stemma di Priolo, che ha in comune il simbolo del gallo proprio con la città polacca. La delegazione fa parte dell’associazione Szwadron Skorpion che gira l’Italia per portare il ricordo dei soldati polacchi che hanno combattuto durante la guerra.



