Da Palazzolo Acreide all’Arena di Verona: Lucia Girasole nel corpo di ballo del Power Hits RTL 102.5

A soli 18 anni, Lucia Girasole corona il suo primo grande sogno: entrare a far parte del corpo di ballo del Power Hits Estate di RTL 102.5 e del Future Hits Live di Radio Zeta, in programma il 1° e 2 settembre all’Arena di Verona.

La passione per la danza accompagna Lucia sin da bambina, coltivata con sacrificio e dedizione tra le aule della scuola ASD Danziamo di Palazzolo Acreide, guidata dalla maestra Roberta Cassarino. Formata nella danza classica, moderna e contemporanea, la giovane ballerina ha conquistato il palco veronese dopo aver superato un’audizione nazionale a cui hanno preso parte centinaia di candidati da tutta Italia.





Per Lucia si tratta di un traguardo importante, il primo passo in quella che sogna diventi la carriera della sua vita. Il pubblico potrà applaudirla già questa sera e domani all’Arena di Verona, con lo spettacolo trasmesso in diretta su TV8 e sui canali 36 e 266.