Da Raf a Zarrillo: il sindaco Figura presenta l’Estate a Noto 2026 tra musica e cultura

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Video · L'intervista

Prosegue senza sosta l’Estate a Noto 2026, un cartellone ricco di musica, teatro, cultura ed enogastronomia che anima l’intero territorio, dal centro storico alle contrade, fino al litorale del Lido. Ne ha parlato il sindaco Corrado Figura in un’intervista rilasciata a Siracusa News.

Un cartellone di grandi nomi

“Un cartellone di grandi eventi, sparsi in tutto il territorio di Noto, anche nelle contrade” ha spiegato il primo cittadino, sottolineando la varietà dell’offerta tra eventi culturali, musicali, teatrali, mostre e convegni. Tra i nomi più attesi, quello di Raff (10 agosto) e Mario Biondi (16 agosto), affiancati da due concerti gratuiti pensati per il pubblico più giovane: LDA e H7 il 6 agosto in piazza Municipio, e Michele Zarrillo il 31 agosto al Lido di Noto per il lunedì di San Corrado.

La crescita del turismo e gli investimenti

Il sindaco ha evidenziato come Noto sia diventata una delle mete più ambite della Sicilia, con numeri di presenze turistiche in costante aumento e un flusso crescente di visitatori che scelgono di trasferirsi stabilmente in città. Un segnale concreto di questa crescita, ha raccontato Figura, è la vendita di un ex edificio scolastico del centro: rimasto invenduto nel 2019 a 3,5 milioni di euro, è stato ceduto oggi a 9 milioni per la realizzazione di un albergo con oltre 50 camere, con importanti ricadute occupazionali sia in fase di ristrutturazione che di gestione.

Riqualificazione urbana e Lido di Noto

Tra gli interventi più significativi, il sindaco ha citato la riqualificazione del Lido di Noto, con tre lotti su quattro del progetto avviato nel 2022 già completati, i lavori a Calabernardo e la rigenerazione del “piano alto” della città, con la nascita di nuove attività commerciali e ricettive, tra cui una boutique in una chiesa sconsacrata e la nuova isola pedonale.

Sicurezza e organizzazione

In vista dei grandi concerti attesi, il sindaco ha assicurato che l’organizzazione prevede piani di sicurezza, vie di fuga e stretta collaborazione con le forze dell’ordine, forte anche dell’esperienza maturata con eventi straordinari come le Frecce Tricolori.

Notomusica

Sabato 1° agosto, alle 21.15, il Cortile del Collegio dei Gesuiti ospiterà il secondo appuntamento della 51ª edizione del Festival Internazionale Notomusica: protagonisti il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore del Concorso Paganini 2021, e la chitarrista Carlotta Dalia, in un concerto dal titolo “Dal Barocco al Folklore Spagnolo”, con musiche di Paganini, Tartini, Tárrega, Turina e Piazzolla.

Gibboni vanta una carriera internazionale che lo ha visto esibirsi con il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Filarmonica della Scala, la Tokyo Philharmonic, la Beijing Symphony Orchestra e l’Atlanta Symphony Orchestra, oltre ad aver aperto nel 2025 il Ravenna Festival diretto da Riccardo Muti. Suona lo Stradivari del 1734 “Lam-ex Scotland University”.

Carlotta Dalia, artista Berlin Classics con oltre quaranta primi premi in concorsi internazionali, forma da tempo un duo stabile con Gibboni: insieme si sono esibiti anche al Quirinale su invito del Presidente Sergio Mattarella.

Il festival, promosso dall’Associazione Concerti Città di Noto con la direzione artistica di Ugo Gennarini, proseguirà fino al 19 agosto nel Cortile del Collegio dei Gesuiti. Sono già aperte la campagna abbonamenti e la prevendita dei singoli concerti.

Sabato 1° agosto, Cantina Marilina apre le porte della sua tenuta per “Pioggia di Stelle”, l’evento estivo dedicato al vino, alla campagna siciliana e ai desideri affidati al cielo, ispirato all’omonimo Moscato di Noto Passito, etichetta simbolo della cantina prodotta da un vigneto di oltre 35 anni allevato ad alberello sui terreni calcarei della Val di Noto.

L’edizione 2026 coincide con l’avvio della vendemmia del Moscato. “Pioggia di Stelle è uno degli appuntamenti che più rappresentano l’anima della nostra cantina” ha raccontato Marilina Paternò. “Vogliamo condividere questa emozione con chi sceglierà di essere con noi, celebrando insieme il vino, il territorio e quella meraviglia che ogni estate torna a illuminare il cielo della Val di Noto”.

Dalle 20.30, gli ospiti saranno accolti al tramonto con un percorso enogastronomico tra i vini di Cantina Marilina e i panini gourmet della macelleria Pennisi di Linguaglossa. La musica sarà affidata al DJ set di Salvo Cavarra e The Madman, mentre a chiudere la serata sarà lo spettacolo piromusicale a cura di Vaccalluzzo.