Da San Lorenzo alla Notte Bianca: Avola non si ferma

Una serata speciale, ad Avola, sotto il cielo estivo. Dopo la magia di San Lorenzo tra musica e spettacoli live, oggi la Notte Bianca: il centro storico si accenderà con cinque piazze tematiche – Famiglia, Tradizioni, Esibizioni, Sport e Spettacolo – con attività, musica, performance e intrattenimento fino a tarda notte, creando movimento e opportunità per i commercianti.

“Ma Avola continua a distinguersi soprattutto per la qualità dei servizi offerti a residenti e turisti – sottolinea il sindaco Rossana Cannata -, unendo accoglienza, attenzione all’ambiente e vivacità culturale”. Le spiagge inclusive sono un orgoglio cittadino: la postazione Dusty per la sensibilizzazione ambientale con i ragazzi del Servizio Civile, bagnini, docce, passerelle di accesso, sedia job per persone con disabilità e pulizia già dalle prime ore del mattino.





Un impegno quotidiano che è valso anche il riconoscimento “Mare per Tutti 2025”, conferito da Bernadette Lo Bianco dell’associazione Sicilia Turismo per Tutti.

“Un mare di tutti e per tutti – prosegue il sindaco – è il biglietto da visita di una città che crede nell’inclusione e nel rispetto dell’ambiente”.

Infine una nota di servizio: la Dusty ha comunicato che il 15 agosto non si effettuerà la raccolta dei rifiuti, a causa di problematiche segnalate dalle piattaforme di conferimento e della festività.