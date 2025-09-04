Da Siracusa a Catania in treno, aggredito appena arrivato in stazione

Ha aggredito un viaggiatore giunto in treno a Catania da Siracusa per non aver assecondato la sua richiesta di soldi. L’aggressore, uno straniero di 31 anni già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato individuato e fermato dagli agenti della polizia di Stato intervenuti, in pochi istanti, dopo la richiesta di intervento da parte di alcune persone che hanno assistito alla scena nei pressi della stazione centrale.

Nello stesso tempo, il fatto ha attirato l’attenzione di una pattuglia dell’Esercito che ha bloccato l’aggressore. Dopo pochi istanti, è giunta sul posto una volante del commissariato. Secondo quanto accertato dai poliziotti, la vittima dell’aggressione, mentre attendeva di prendere un altro mezzo per proseguire il suo viaggio, è stata avvicinata dal 31enne che ha cominciato a chiedere, con una certa insistenza, soldi. Al rifiuto del viaggiatore, anche lui straniero, l’aggressore ha cominciato a colpire l’uomo alla testa con una bottiglia che teneva tra le mani. Poi, lo avrebbe afferrato al collo e avrebbe tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un coltellino, ferendo la vittima al braccio. Il 31enne è stato arrestato per il reato di tentata rapina e condotto in carcere.



