Da Siracusa a Catania per una “notte brava”: denunciati

Sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania due giovani di 25 e 28 anni, entrambi di Floridia (SR), i quali, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, sono ritenuti responsabili di furto aggravato e ricettazione.

Ad attivare le indagini dei Carabinieri sono state le denunce di due esercenti, gestori di un impianto di distribuzione carburanti, sito sulla via Etnea, nonché del bar annesso alla stessa area di servizio.

In particolare i due operatori economici, nella stessa nottata, avevano subito il furto l’uno del cassetto del proprio registratore di cassa, l’altro dei soldi contenuti dall’accettatore di banconote di una delle pompe di benzina.

La disamina da parte dei Carabinieri dei video degli impianti di videosorveglianza, ha consentito di appurare come i due malviventi, intorno alla mezzanotte, fossero giunti a bordo di una Fiat Panda che, poi, è risultata essere stata rubata a Floridia nello scorso mese di settembre ad una 65enne del posto.

Dopo aver effettuato un sopralluogo nell’area di loro “interesse”, pertanto, hanno dapprima forzato una finestra del bar e, nonostante l’attivazione del sistema antifurto, mentre uno dei due era rimasto all’esterno per fare da “palo” al complice, quest’ultimo era penetrato all’interno del locale asportando il cassetto del registratore che custodiva l’incasso, in quel momento ammontante a circa 400,00 euro.

Si sono allontanati immediatamente ma i due, per “arrotondare” ulteriormente il bottino, si sono nuovamente ripresentati dopo circa mezz’ora nell’area di servizio e, utilizzando la Fiat Panda come se fosse un ariete, hanno tentato di divellere dalla sua sede l’accettatore delle banconote applicato ad una delle pompe di rifornimento, senza però riuscire nell’intento perché questo era saldamente ancorato al suolo, motivo per il quale hanno desistito allontanandosi così di gran carriera.

La nitidezza delle immagini acquisite ha fornito elementi utili per il riconoscimento dei due personaggi, tra l’altro già conosciuti alle forze dell’ordine per le loro precedenti vicende giudiziarie, soprattutto per reati contro il patrimonio, ma ancora, il successivo loro arresto nel catanese in flagranza di furto, con l’acquisizione da parte dei Carabinieri della documentazione presso il carcere catanese di Piazza Lanza, ha inoltre regalato ulteriore certezza alla loro identificazione.