Cultura · sabato e domenica

Siracusa sarà presente a Firenze con l’artista fotografa Marika Cassone, tra i protagonisti di Expo Metro – Florence, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.

L’evento “The Immersive Art Tunnel”, porterà in un unico grande tunnel immersivo le opere di 1.945 artisti provenienti da 77 Paesi, per una delle più grandi esposizioni collettive itineranti d’Europa.

Tra quasi duemila artisti da tutto il mondo, ci sarà anche lo sguardo di Siracusa. Quello di Marika Cassone, artista contemporanea siracusana, recentemente tra gli autori della collettiva “Maremito” a Palazzo Montalto, a Ortigia.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

A Firenze Marika Cassone presenta “Libertà di Espressione Cromatica” (2017), fotografia digitale solarizzata. Un’esplosione di contrasti surreali che celebra l’anticonformismo visivo. Al centro una figura alata antropomorfa (la modella è Marisa Miglietta) che unisce uomo e natura.

In evidenza ali grandi e tese come un aquilone, silhouette viola ad alto contrasto, su un paesaggio marino reinterpretato. Il cielo è attraversato da sfumature accese di giallo solare, il mare da toni freddi di ciano e verde. I colori invertiti rompono gli schemi tradizionali: il viola e il giallo creano un’energia vibrante, i confini della realtà si dissolvono nei colori. “Si tratta – afferma Marika Cassone – di un’opera che vuole evocare una profonda sensazione di evasione”. La “palette” esprime l’indipendenza emotiva dell’artista e una particolare ricerca di vedere oltre gli schemi.

Un linguaggio evidentemente perfetto per il tunnel immersivo di Expo Metro in quanto si tratta di un’opera che non si guarda da lontano, ma “ti avvolge e ti porta dentro”.

Da Palazzo Montalto in Ortigia, a Firenze, la siracusana Marika Cassone, con un palmares di sedici premi internazionali incassati attraverso l’arte della fotografia, torna ad esporre nuovamente le sue opere davanti a un pubblico proveniente da ogni parte del mondo, con la partecipazione a Expo Metro 2026, in un formato pensato per rendere l’arte accessibile a tutti.