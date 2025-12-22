Da Siracusa a Hollywood. Davide Micciulla dietro le quinte di Avatar: collaborazione internazionale con James Cameron

Il siracusano Davide Micciulla, Director, è stato invitato dal magazine internazionale Esquire per realizzare un contenuto esclusivo con James Cameron, uno dei registi più influenti e premiati della storia del cinema mondiale, autore di capolavori come Titanic e la saga di Avatar.

Il progetto nasce in occasione dell’uscita del nuovo Avatar e ha portato Davide a lavorare direttamente all’interno degli studi e ambienti creativi del regista, dove sono stati sviluppati alcuni dei momenti più iconici della sua filmografia. Una esperienza professionale di alto livello, immersa tra set, prototipi e elementi di scena originali, simboli di un immaginario che ha segnato il cinema contemporaneo.

Parallelamente, l’attenzione è ora puntata sull’uscita del nuovo film della saga, Avatar: The Seed Bearer, terzo capitolo ufficiale, previsto in sala Natale 2025 dopo un processo di produzione durato oltre sette anni, tra sviluppo tecnologico, motion-capture e post-produzione avanzata. Davide Micciulla è stato invitato alla premiere esclusiva negli Stati Uniti, occasione nella quale ha potuto assistere alla visione anticipata del nuovo capitolo e conoscere dettagli dietro le quinte della realizzazione.

“È stato un lavoro estremamente importante per me – racconta Davide – Trovarmi accanto a una figura che ha plasmato la storia del cinema è stato un privilegio, ma anche una conferma del percorso che sto costruendo giorno per giorno”.

Dopo una carriera già consolidata nel mondo del fashion internazionale — tra campagne globali, produzioni editoriali e cortometraggi creativi — questa collaborazione rappresenta un passaggio significativo verso progetti narrativi più cinematografici, segnando un’evoluzione naturale del suo linguaggio visivo e della sua direzione artistica.

Siracusa, dunque, si ritrova ancora una volta rappresentata a livello globale da un giovane professionista che porta alto il nome della sua città.

“Credo che la nostra provenienza non debba mai limitarci – conclude Davide – Ogni percorso può crescere oltre i confini in cui si nasce. Questo progetto mi ha ricordato che si può puntare sempre più in alto, la Sicilia rimane pur sempre un mio punto di forza”.