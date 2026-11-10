Da Siracusa a Palermo, gli studenti della Lombardo Radice visitano l’Assemblea regionale

Politica · Scuola

Una giornata alla scoperta delle istituzioni regionali per gli alunni delle classi quarte dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Lombardo Radice” di Siracusa, che accompagnati dalle proprie docenti hanno visitato a Palermo Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana.

Ad accogliere gli studenti è stato il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, che ha accompagnato i ragazzi in un momento di conoscenza e approfondimento del ruolo e delle funzioni dell’Ars.

I bambini hanno avuto modo di porre numerose domande, mostrando interesse e curiosità verso il funzionamento dell’Assemblea e il lavoro dei rappresentanti istituzionali. Un confronto vivace, nel corso del quale non sono mancati gli spunti e le domande dei più piccoli, desiderosi di conoscere da vicino il mondo della politica e delle istituzioni.

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Al termine dell’incontro, agli alunni è stato consegnato un libro dedicato all’Assemblea regionale siciliana, pensato per far conoscere anche ai più giovani la storia e il funzionamento dell’istituzione.

La visita ha rappresentato un’occasione di educazione civica fuori dalle aule scolastiche, per avvicinare gli studenti alle istituzioni e ai valori della partecipazione e della cittadinanza.