Da Siracusa a San Vito Lo Capo in sella con papà: la “transumanza” della piccola Rebecca Di Stefano

Rebecca Di Stefano in sella alla moto di papà per una “Transumanza”. Alle tenera età di soli 10 anni la giovane ha attraversato la Sicilia da Est a Ovest in due tappe di circa 200km al giorno. Il tutto in sella alla moto del papà Duilio come passeggero nel percorso off road.

Come una vera professionista di questo sport, la sera prima della partenza, si è preparata l’abbigliamento tecnico con le relative protezioni e casco ed un piccolo zainetto per affrontare questi 3 giorni come fosse una normale vacanza con il papà ma non si è trattata di una passeggiata in moto ma di una vera attraversata della Sicilia da Est ad Ovest da Siracusa a San Vito lo Capo in provincia di Trapani con tappe da oltre 200km per circa 8 ore al giorno.

Venerdì mattina alla partenza della 1ª tappa Siracusa – Alia, dopo aver indossato abbigliamento e allacciato il casco come una vera professionista, si è seduta in sella alla moto, ha abbracciato il papà stringendosi forte a lui e senza esitazioni ha affrontato le asperità del tracciato senza mai lamentarsi ma solo elogiando la bellissima esperienza. Un viaggio per il quale la giovane ha ringraziato il padre per avergli dato l’opportunità di vedere in territorio della Sicilia tutta, fiumi e montagne che non avrebbe mai visto viaggiando in auto e in autostrada.

Ieri domenica sera al rientro a Siracusa ha chiesto: “papà quando si riparte per la prossima transumanza in moto?”