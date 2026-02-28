Da Siracusa a Sanremo per vincere la serata delle cover: “complimenTony”

La chiusura perfetta del cerchio: la serata delle cover a Sanremo è stata vinta dalla coppia Ditonellapiaga e TonyPitony.

Una vittoria inaspettata che premia un duo inedito: è stato Carlo Conti ad annunciare la vittoria dei due che, quasi a sorpresa, si sono poi abbracciati increduli e con un sorriso di soddisfazione.

Si erano esibiti sulle note di The Lady is a Trump.

Sul podio anche Sayf con Alex Britti e Mario Biondi con “Hit the road jack” e Arisa accompagnata dal coro del Teatro Regio di Parma con “Quello che le donne non dicono”.

A celebrare la vittoria del duo anche un post sulla pagina Facebook ufficiale del Festival con una scritta “complimentony”.