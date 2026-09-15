Da Siracusa ad Augusta, allarme della Cisl sulle carceri: “Servono interventi urgenti”

Attualità · cambio al comando

La situazione della Casa Circondariale di Siracusa al centro dell’incontro tra il sindacato e il Dirigente Generale del Personale Rita Monica Russo. La riunione, programmata dopo i recenti fatti, si è tenuta in modalità remota vista l’impossibilità della funzionaria a raggiungere la Sicilia per la chiusura dello scalo aereo di Fontanarossa.

L’intervento della segreteria FNS CISL Ragusa Siracusa, presente in video collegamento con il coordinatore regionale Angelo Scarso ed il coordinatore territoriale Salvatore Alota, ha evidenziato quanto l’Amministrazione abbia sottovalutato le numerose segnalazioni fatte dalla segreteria territoriale circa le precarie condizioni lavorative del personale in servizio alla Casa circondariale di Siracusa. Nelle note inviate negli ultimi mesi segnalate anche carenze strutturali, carenze di organico ed impiego improprio della video sorveglianza.

“Ci siamo soffermati sulla carenza di organico con particolare riferimento alla carenza nei ruoli dei sottoufficiali, sottolineando una crepa nella linea di comando. – hanno dichiarato Scarso e Alota -Specificando che detta condizione porta ad una degenerazione di situazioni straordinarie che valutate invece da personale qualificato avrebbero risvolti diversi”.

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È stato riferito al Dirigente Generale che la carenza dei sottoufficiali era stata da tempo segnalata al Provveditore e che lo stesso aveva chiesto aiuto al Dipartimento girando la nostra segnalazione. E che il Dipartimento, da rappresentato proprio dalla Russo, non avrebbe dato nessun riscontro”.

La delegazione della FNS Cisl Ragusa Siracusa ha anche segnalato come le 6 ore lavorative stabilite nel contratto di lavoro siano diventate più di 8 ore (con picchi che arrivano anche alle 16 ore lavorative). Condizioni utili per comprendere gli eventuali errori da parte di personale di Polizia Penitenziaria stremato dalla stanchezza.

È stato segnalato che analoghe situazioni si vivono negli istituti di Augusta e Ragusa, dove in mancanza di urgenti interventi potrebbero verificarsi eventi critici analoghi se non più gravi della Casa circondariale di Cavadonna.

L’intervento del Dirigente Generale ha riguardato come primo punto la carenza di organico. Confermato che la carenza di personale nella Casa Circondariale di Siracusa è sicuramente significativa ed in linea con la carenza organica del Corpo di Polizia Penitenziaria. I primi provvedimenti riguarderanno l’assegnazione di 3 ispettori con la modalità ordinaria più altri 4 assegnati con provvedimento di missione.

“Nello specifico – hanno aggiunto Scarso e Alota – circa gli eventi critici accaduti a Cavadonna, la Dirigente Russo ha detto che bisogna prendere anche decisioni difficili per un cambiamento di rotta, lasciando intendere cambiamenti nei vertici dell’istituto. Preannunciando di fatto l’assegnazione di un nuovo Dirigente di Polizia Penitenziaria che prenderà il comando dell’istituto. A lui verranno assegnati obbiettivi specifici quali: rivedere l’organizzazione dei turni di servizio, rivedere l’apertura/chiusura dei detenuti, rivedere la destinazione dei reparti in considerazione della tipologia dei detenuti”.

Durante l’incontro è stato anticipato che saranno fatti interventi strutturali presso la Casa circondariale siracusana. Precisando che ci sono state, oltre alle segnalazioni sindacali, anche segnalazioni da parte di organi pubblici esterni.

La Russo, ha anche accennato interventi sulla Casa Reclusione di Augusta. In quanto non può essere sottovalutata l’evasione di un detenuto dell’Alta Sicurezza. Tra un mese nuovo incontro per la valutazione dei provvedimenti adottati.