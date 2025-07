Da Siracusa ai campionati europei universitari: Nicolò Cavallaro convocato con il Politecnico di Torino per EUSA 2025

C’è il siracusano Cavallaro Nicolò tra i 19 convocati della formazione del Politecnico di Torino che parteciperà a eusa 2025, i campionati europei di calcio universitari, che si terranno a Camerino nelle Marche dal 27 luglio al 3 agosto.

Nicolò classe 2001 inizia il suo percorso calcistico a cinque anni nel Siracusa Calcio. A 15 anni viene convocato nel ruolo di portiere nella selezione della Sicilia per il torneo delle regioni. Nel 2018/2019 è tra i portieri della formazione Beretti del Siracusa e nell’anno 2019/2020, sempre nel Siracusa calcio, vince il campionato di Promozione conquistando sotto la guida di mister Scifo il passaggio al campionato di Eccellenza. L’anno successivo viene chiamato per difendere i pali della squadra cittadina, ma per motivi di studio è costretto a lasciare. Inizia così a Torino un percorso completamente nuovo: lascia il ruolo di portiere per assumere quello di mezzala.





Con l’Auxilium San Luigi nella stagione 2024/25 vince il torneo di terza categoria girone A Torino, con un bottino personale di 17 reti. Adesso arriva per lui questa meravigliosa esperienza in cui 16 squadre provenienti da tutta Europa si contenderanno il titolo di campione, che aprirà le porte al prossimo mondiale.