Da Siracusa al… Mondo: la catena di vita di Chiara e Federico

Siracusa, Milano, Genova, Pisa, New York. È una storia che attraversa città, confini e generazioni quella di Chiara e di suo cugino Federico, due giovani di origini siracusane uniti da un legame familiare e da qualcosa di ancora più forte: la donazione di midollo osseo come atto di responsabilità verso gli altri.

Chiara è nata e cresciuta a Siracusa. A 19 anni si trasferisce a Milano per studiare Economia. La laurea, il primo lavoro in banca, una scrivania in pieno centro con vista sulla Madonnina. «Stavo vivendo il periodo più bello della mia vita», racconta. Poi, nel 2019, l’improvviso crollo: una diagnosi che cambia tutto. Aplasia midollare, una grave malattia del sangue. Senza trapianto non c’è alternativa.

Inizia così un lungo calvario fatto di ricoveri, esami invasivi, isolamento e attese interminabili. Milano, poi Genova, all’Ospedale Gaslini, in piena ematologia pediatrica. «Il tuo midollo non produce più globuli rossi, bianchi e piastrine. L’unica possibilità è il trapianto», le dicono. Da quel momento la sua vita dipende da una sola cosa: trovare un donatore compatibile.

La ricerca sembra infinita. Poi, finalmente, la notizia. Un donatore c’è. È un ragazzo tedesco di 23 anni, iscritto al Registro Donatori. Uno sconosciuto. Nel 2020, mentre il mondo si ferma per la pandemia e tutto sembra ancora più fragile, il midollo arriva dalla Germania. «Chiara, ce l’abbiamo fatta», le dice la dottoressa. Il trapianto va a buon fine. Lentamente, la vita ricomincia.

A vivere quei mesi con il fiato sospeso, anche se da lontano, c’è Federico. Ha 17 anni, è ancora un ragazzo. Guarda sua cugina lottare, soffrire, resistere. E vede una cosa che non dimenticherà più: Chiara sopravvive grazie al gesto di qualcuno che non la conosceva.

«Quel giorno mi sono fatto una promessa silenziosa», racconta oggi. «Appena compirò 18 anni mi iscriverò al Registro. Non per ora. Per qualcuno. Per il futuro».

Passano cinque anni. Federico oggi vive a Pisa, studia ingegneria, corre tra lezioni, autobus e appelli universitari. La promessa è lì, da qualche parte dentro. Poi arriva una telefonata: è compatibile con una paziente. Può donare.

Dice sì senza esitazioni. Inizia un percorso fatto di visite, controlli, attese, rinvii. La donazione viene rimandata più volte: la paziente è troppo grave, gli esami scadono, bisogna rifare tutto. E Federico continua a presentarsi. A incastrare ospedale e università. «Se posso dare a qualcuno una possibilità, allora vale tutto».

A maggio 2025 la donazione viene finalmente programmata. Cinque giorni di punture, una ogni dodici ore. Poi il giorno decisivo. Accanto a lui c’è Chiara. La stessa Chiara che anni prima era stata salvata da uno sconosciuto.

La donazione dura oltre sei ore. Quando finisce, una sacca con le sue cellule staminali viene affidata a un volontario della Protezione Civile. Quella sera stessa parte dall’aeroporto di Pisa, scalo a Francoforte, destinazione New York. Da qualche parte, nel mondo, una giovane donna sta aspettando. «Non so chi sia», dice Federico. «Ma so che quel gesto può darle una seconda possibilità».

È così che la storia si chiude – e allo stesso tempo ricomincia. Uno sconosciuto ha salvato Chiara. Chiara ha testimoniato. Federico ha mantenuto una promessa. E un’altra vita, oggi, ha una speranza in più.

Una vera e propria catena di vita, che parte da Siracusa e arriva lontano, ricordandoci che un singolo gesto può cambiare il destino di qualcuno. Anche di qualcuno che non conosceremo mai. Chiara e Federico hanno deciso di raccontare la loro esperienza non per parlare di sé, ma per accendere una luce su ciò che spesso resta invisibile: la donazione di midollo osseo. Un gesto semplice, ma decisivo, che può fare la differenza tra la vita e la morte.

In Italia e nel mondo, migliaia di pazienti sono ancora in attesa di un donatore compatibile. Iscriversi al Registro Donatori significa mettersi a disposizione, magari senza mai essere chiamati, ma con la consapevolezza che, se quel momento dovesse arrivare, si potrebbe diventare l’unica speranza per qualcuno.

Raccontare questa storia significa anche spiegare che diventare donatori di midollo osseo è molto più semplice di quanto si immagini. Iscriversi al Registro non vuol dire donare subito, ma dichiarare la propria disponibilità nel caso, un giorno, si risultasse compatibili con un paziente in attesa di trapianto. L’iscrizione è possibile tra i 18 e i 36 anni, se si è in buona salute, e avviene con un semplice prelievo di sangue o un tampone salivare. Da quel momento i propri dati entrano in una banca mondiale e restano disponibili fino ai 55 anni di età. Nella maggior parte dei casi non si viene mai chiamati, ma se la compatibilità arriva, si può diventare l’unica possibilità di vita per qualcuno, in qualsiasi parte del mondo. È questo il motivo per cui Chiara e Federico hanno scelto di raccontarsi: perché sapere come si fa, e capire che è alla portata di tutti, può trasformare una scelta individuale in una speranza concreta.