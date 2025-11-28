Da Siracusa al tour con Marracash, Alessio Bianca (Alis) pronto al debutto sul palco

Una nuova avventura artistica si apre per Alessio Bianca, in arte Alis, giovane ballerino che, dopo la prestigiosa esperienza al Billionaire di Flavio Briatore a St. Moritz, è stato selezionato per entrare a far parte del corpo di ballo del nuovo tour di Marracash, uno degli artisti più influenti della scena rap italiana.

Alis accompagnerà il rapper in una serie di tappe che lo porteranno nei più grandi stadi italiani, attraversando il Paese da nord a sud: Eboli, Bologna, Firenze, Milano, Padova e Torino. La prima data ufficiale è in programma venerdì 28 novembre a Eboli, città in cui il ballerino si trova già da giorni per le prove, iniziate il 23 novembre e in programma per un’intera settimana.

Per il giovane artista si tratta di un traguardo che segna una svolta importante nel suo percorso professionale.

“Arrivare a ballare nei più grandi stadi accanto a Marracash è qualcosa di pazzesco – racconta Alis –. Ho avuto tante soddisfazioni nella mia vita, ma questa è una delle più grandi. Mi riempie di orgoglio”. Il ballerino descrive con entusiasmo anche il primo incontro con Marracash: “L’ho conosciuto alle prove e, quando mi ha visto ballare, è rimasto a bocca aperta. Sono felice di vivere questo mese insieme a lui e a tutto il corpo di ballo”. Con uno sguardo già rivolto al palco e al pubblico, Alis confessa l’emozione più forte: “Sarà una grandissima emozione ballare davanti a più di 10.000 persone”.