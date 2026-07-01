Da Siracusa al Trentino: Zaffiro nominato vicepresidente di Gioventù Nazionale

Da Siracusa al Trentino: Alessandro Zaffiro nominato Vicepresidente di Gioventù Nazionale Trentino Prosegue il percorso politico del giovane siracusano Alessandro Zaffiro, trasferitosi alcuni anni fa in Trentino per intraprendere gli studi universitari e oggi sempre più protagonista della vita politica e associativa del territorio.

Nei giorni scorsi Zaffiro è stato nominato vicepresidente di Gioventù Nazionale Trentino, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. La nomina arriva dopo la sua elezione nel Coordinamento provinciale durante il congresso dello scorso 7 giugno e si affianca all’incarico di responsabile regionale dell’organizzazione. Nel corso degli ultimi anni, il giovane siracusano ha progressivamente assunto ruoli di crescente responsabilità.

È stato infatti eletto nel Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, ricopre l’incarico di Commissario esterno in una circoscrizione del Comune di Trento ed è Consigliere e Presidente di una commissione in un’altra circoscrizione, contribuendo all’attività amministrativa e politica a livello locale. Parallelamente all’impegno istituzionale, Zaffiro si è distinto anche nel contesto universitario, promuovendo iniziative di approfondimento culturale e civile.

Tra queste, l’organizzazione e il coordinamento di una conferenza con Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, dedicata a uno dei casi più noti e controversi della storia italiana, che ha riscosso un significativo interesse da parte della comunità accademica e cittadina.

“La nomina di Alessandro – ha dichiarato il Presidente provinciale Giacomo Mason – rappresenta il riconoscimento dell’impegno politico e organizzativo portato avanti negli anni all’interno del movimento, nonché dell’importante contributo di visione programmatica, orientata al rafforzamento della presenza di Gioventù Nazionale sul territorio e alla crescita della partecipazione giovanile nella vita pubblica e istituzionale“.

Anche il presidente regionale del movimento Francesco Barone ha sottolineato il valore del percorso compiuto: “è, come sempre accade in casa Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, il compimento di un percorso di comunità in cui le cariche non vengono calate dall’alto. I gradi si conquistano sul campo, ma non rappresentano onori bensì oneri. Ad Alessandro va il mio in bocca al lupo per questo importante incarico“.

“Assumo questo incarico con la consapevolezza che il nostro compito sia quello di costruire una Gioventù Nazionale sempre più radicata, presente e protagonista nella comunità trentina” ha commentato Zaffiro.