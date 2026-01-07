Da Siracusa all’Australia: B-boy Danger vola a Brisbane per sognare le Olimpiadi di Dakar

Il countdown è ufficialmente iniziato. Tra soli quindici giorni, si infuocherà il floor a Brisbane, in Australia, dove il prossimo 17 e 18 gennaio si accenderanno i riflettori sulla prima tappa mondiale del 2026 valevole per le qualificazioni alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. Tra i protagonisti della spedizione azzurra c’è anche il siracusano Davide Inserra, in arte B-boy Danger, chiamato a rappresentare il tricolore nella categoria juniores.

La FIDESM (Federazione Italiana Danze e Sport Musicali) ha puntato su una rosa d’eccellenza, selezionando i migliori B-boy e B-girl del panorama nazionale. L’obiettivo è chiaro: scalare il ranking internazionale per garantire una presenza dell’Italia alle finali in Senegal del prossimo 17 novembre. La trasferta australiana rappresenta lo scoglio più importante di questo inizio d’anno, un crocevia fondamentale per definire le gerarchie mondiali.

Davide Inserra sta vivendo questo momento con un mix di adrenalina e profonda responsabilità. “Sono in piena fase di preparazione” – ha dichiarato l’atleta siracusano – “l’obiettivo è arrivare il più avanti possibile a Brisbane. Questa gara non sarà l’unica a determinare il ranking, ma è fondamentale per il cammino verso Dakar e per accedere alle fasi successive”.

Il giovane talento non dimentica le sue radici con la scena Hip-hop siracusana e il team che lo ha portato ai vertici della disciplina: “Voglio ringraziare la Federazione per questa grande opportunità, il mio maestro Daniele Vergos (B-boy Daga) e il mio preparatore atletico Giuseppe Interlandi.

La strada verso il Senegal è ancora lunga, ma il talento di Siracusa ha già dimostrato di avere le carte in regola per competere con l’élite mondiale.

La città e’ pronta a fare il tifo per il suo “Danger” mentre dall’altra parte del mondo, Davide cercherà di trasformare i suoi power move in un biglietto per la storia olimpica.