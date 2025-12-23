Da Siracusa arriva un nuovo Presidio Slow Food: è l’oliva Zaituna

Gli ultimi due Presìdi Slow Food del 2025 parlano siciliano e celebrano la biodiversità di due coltivazioni simbolo della cultura mediterranea: i grani e l’ulivo. Si tratta dell’oliva Zaituna, antichissima varietà diffusa nel Siracusano, e dei grani Gentili di Sicilia, una variegata popolazione di grani teneri coltivati in diverse aree dell’isola.

La Zaituna, localmente chiamata anche siracusana, è un’oliva di grossa pezzatura, cuoriforme, da cui si ottiene un olio di grande qualità, ricco in polifenoli. «Un olio dal fruttato medio intenso – lo definisce Dario Ficara, uno dei produttori che aderiscono al Presidio – che ha come caratteristica principale una nota di amaro persistente, che ricorda il carciofo, il cardo e la mandorla di Avola». Le piante di Zaituna vengono coltivate nelle zone collinari che si affacciano sul golfo di Siracusa, fino a circa 400 metri di altitudine: un tempo molto diffusa, negli ultimi decenni questa varietà è stata decimata dagli incendi scoppiati tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila.

Secondo la leggenda, tramandata dagli olivicoltori più anziani, il primo ulivo piantato in Sicilia sarebbe stato proprio una pianta di Zaituna, «ma è qualcosa ovviamente impossibile da verificare» prosegue Ficara. Di certo nei siti archeologici di Siracusa non è raro trovare frantoi scavati nella roccia che risalgono addirittura alla tarda età del bronzo. Così come ci sono piante ultrasecolari sopravvissute ai roghi, che raccontano di un passato vocato all’olivicoltura: «Io ho circa quattrocento ulivi di varietà Zaituna e una delle mie piante più antiche si stima abbia circa otto o novecento anni». Sono alberi che, nel tempo, assumono dimensioni ragguardevoli: «Davvero imponenti, sia in altezza, possono raggiungere i sei o sette metri, sia per l’ampiezza della chioma e per l’estensione dell’apparato radicale» aggiunge Ficara. I tronchi, spesso così grandi che «per abbracciarli occorrono due o tre persone che si tengono per mano, assumono dimensioni e forme che li rendono vere opere d’arte della natura: un patrimonio anche dal punto di vista paesaggistico».

Lo scopo del Presidio Slow Food è far conoscere i pregi dell’olio extravergine da monocultivar di Zaituna, sostenendo i produttori che, anziché limitarsi a usarlo nei blend, lo valorizzano in purezza. Al momento gli olivicoltori che hanno aderito al progetto sono due, ma altri potrebbero unirsi nel prossimo futuro: «Spero che la bella novità del Presidio Slow Food possa accendere una scintilla – conclude Ficara –. Per farsi conoscere serve un quantitativo minimo e io, quest’anno, ho prodotto appena mille litri di olio di Zaituna. Una microproduzione nella quale credo fortemente, perché identitaria del luogo: per questo, negli ultimi anni, ho piantato altre sei o settecento piante giovani ottenute tramite marza».

Il Presidio è finanziato da CAF America grazie alla generosità di FedEx.