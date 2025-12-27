Da Syraka Auto il KGM Rexton Sports, una proposta innovativa nel mercato dei pick-up

Un pick-up dallo stile americano, con un cuore coreano e un carattere deciso.

KGM Rexton Sports nasce per chi cerca uno strumento di lavoro robusto, capace di affrontare le sfide quotidiane senza rinunciare al comfort e a un’eleganza misurata. Un veicolo pensato per coniugare funzionalità e presenza, forza e attenzione al dettaglio.

Le sue linee originali e ben proporzionate ne definiscono subito la personalità, rendendolo adatto tanto all’impiego professionale più impegnativo quanto all’avventura fuori dai percorsi convenzionali. Non è un semplice pick-up: superfici curate, dettagli ben rifiniti e un’impostazione solida raccontano un progetto maturo, capace di unire potenza e comfort in un equilibrio riuscito. Un mezzo che trasmette affidabilità e classe, pronto a distinguersi sia nel traffico cittadino sia su fondi difficili, come fango o ghiaccio.

Con una lunghezza che supera i cinque metri, Rexton Sports è equipaggiato con un motore 2.2 turbodiesel e offre uno dei cassoni più ampi della categoria. La forma quasi quadrata — 160 cm di lunghezza e larghezza per 60 cm di altezza — consente una grande versatilità di carico, con una portata massima che può arrivare fino a una tonnellata.

La trazione è posteriore di serie, ma attraverso due comandi dedicati è possibile inserire la modalità 4×4, sia con marce alte sia con marce ridotte. A completare il quadro c’è il sistema Drive Mode, che propone tre modalità di guida: Eco, per un utilizzo più efficiente; Power, ideale per il traino e i carichi pesanti; Winter, studiata per garantire maggiore trazione e controllo su superfici scivolose.

Nella versione Style, il motore 2.2 turbodiesel a quattro cilindri sviluppa oltre 200 CV e più di 400 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Si tratta di una configurazione pensata per cantieri, grandi carichi e utilizzi gravosi, con una capacità di traino che supera le due tonnellate.

Gli interni sorprendono per qualità e impostazione automobilistica. Il volante, disponibile anche riscaldato, garantisce un ottimo feeling di guida; la strumentazione digitale da 12 pollici è chiara e moderna; il climatizzatore automatico bi-zona con filtro aria abitacolo completa una dotazione orientata al comfort quotidiano. I sedili in pelle aggiungono un ulteriore tocco di eleganza, elevando l’esperienza a bordo.

Da segnalare anche la presenza delle sospensioni posteriori multilink, una soluzione tecnica di rilievo che migliora la stabilità e consente una capacità di carico superiore rispetto a schemi più tradizionali, contribuendo a una guida più equilibrata anche a pieno carico.

I consumi risultano coerenti con la stazza e le prestazioni del veicolo: nel ciclo misto si attestano intorno ai 9 litri ogni 100 km, un valore equilibrato per un pick-up di questa categoria.

KGM Rexton Sports è l’incontro tra forza e carattere, un progetto in cui ogni dettaglio racconta una visione fatta di solidità, stile e spirito libero.