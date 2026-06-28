Da un barcone alla casa di proprietà: la storia di Hossam simbolo dell’integrazione a Carlentini

Dall’arrivo in Italia su un barcone fino all’acquisto di una casa e a un futuro costruito con il lavoro. È la storia di Hossam e di suo cugino Tarek, due giovani egiziani arrivati nel nostro Paese quando erano ancora minorenni e oggi pienamente inseriti nel tessuto sociale ed economico di Carlentini.

La loro vicenda è stata raccontata dal quotidiano Avvenire come esempio di integrazione riuscita. I due ragazzi sognavano inizialmente di raggiungere Milano per cercare fortuna, ma il loro percorso li ha portati in provincia di Siracusa, dove sono stati accolti e accompagnati in un percorso di crescita personale e professionale.

Nel giro di pochi anni hanno imparato la lingua italiana, trovato un’occupazione stabile e costruito la propria autonomia, fino a compiere un passo importante come l’acquisto di una casa.

Ma quella di Hossam e Tarek non rappresenta un caso isolato. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano, a Carlentini molti minori stranieri non accompagnati riescono a inserirsi nel mondo del lavoro e, una volta raggiunta la maggiore età, scelgono di rimanere in città, contribuendo alla crescita della comunità e al contrasto dello spopolamento.

Una realtà che il sindaco Giuseppe Stefio indica come esempio concreto di inclusione e convivenza.

“La storia di Hossam, e di tutti i giovani che come lui trovano accoglienza a Carlentini, è anche la storia della nostra città», afferma il primo cittadino – In un momento in cui il termine “remigrazione” tenta di occupare il dibattito pubblico, Carlentini dimostra, con i fatti, che accogliere e integrare è possibile e genera dinamiche virtuose per l’intera comunità”

Stefio ha quindi espresso il proprio orgoglio per il modello sviluppato dalla città, rivolgendo un messaggio ai giovani stranieri che hanno scelto di costruire il proprio futuro nel territorio.

“Orgoglioso di appartenere e rappresentare questa meravigliosa comunità, rivolgo i migliori auguri per una vita prospera e serena ai giovani stranieri che vivono in città. Carlentini sarà sempre una città aperta a quanti vogliono crescere e realizzarsi all’insegna del lavoro e della convivenza civil”

Una storia che racconta non solo il percorso di due giovani migranti, ma anche quello di una comunità che ha scelto di investire sull’inclusione come strumento di sviluppo, coesione sociale e futuro.