Da veleno a oro bianco: l’amianto diventa risorsa per il futuro di Siracusa

L’innovazione tecnologica può trasformare le sfide ambientali più complesse in opportunità di sviluppo economico sostenibile. È questa la visione che emerge dal lavoro di Paolo Tuccitto di C.I.R.T.A,A. (Centro Internazionale delle Ricerche sul Trattamento e sulle Applicazioni dell’Asbesto) che ha sviluppato un processo per la conversione dell’amianto in forsterite, un biomateriale ad alto valore commerciale e strategico.

Un approccio scientifico alla bonifica ambientale





La tecnologia sviluppata dalla società rappresenta un cambio di paradigma nel trattamento dell’amianto: anziché limitarsi al confinamento o allo smaltimento del materiale, tristemente presente in tutto il territorio siracusano, il processo consente di trasformarlo completamente in una risorsa utilizzabile in settori industriali avanzati.

“L’obiettivo della nostra ricerca non è solo quello di neutralizzare un rischio ambientale”, spiega Tuccitto, “ma di creare valore economico da quello che oggi consideriamo un problema irrisolvibile. Guardando al contesto specifico di Siracusa, riteniamo che questa tecnologia possa rappresentare un elemento di svolta per l’intero territorio.”

Il processo sviluppato dal team di ricerca consente di ottenere forsterite da amianto friabile trattato, aprendo prospettive economiche significative per territori che hanno ereditato problematiche legate alla presenza di amianto. La tecnologia prevede l’utilizzo di camere in depressione, sistemi di automazione robotica e filtri di ultima generazione per garantire la massima sicurezza operativa.

“In un contesto industriale complesso come quello di Priolo-Siracusa, caratterizzato da vincoli ambientali stringenti e specifiche esigenze logistiche, abbiamo progettato un sistema che si adatta alle particolarità del territorio mantenendo standard di sicurezza assoluti,” precisa Tuccitto.

La forsterite ottenuta dal processo di conversione contiene elementi strategici quali magnesio e silicio, materiali classificati come “materie prime critiche” dall’Unione Europea. Questi componenti sono essenziali per settori industriali ad alta tecnologia quali l’aerospazio, i semiconduttori e la biomedicina, ambiti in cui la domanda europea è in costante crescita e la dipendenza da fornitori extraeuropei rappresenta un elemento di vulnerabilità strategica.

“La Sicilia e in particolare il polo di Siracusa potrebbero inserirsi in una filiera europea delle materie prime critiche come fornitori affidabili e competitivi,” osserva Tuccitto. “Questo posizionamento non solo genererebbe occupazione qualificata e attrazione di investimenti, ma contribuirebbe anche alla sovranità tecnologica europea in settori strategici.”