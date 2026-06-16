Dabza aerea, la Dynamic Aerial Academy di Floridia brilla ai Campionati Nazionali CSEN di Cervia

Si è conclusa con ottimi risultati la partecipazione della Dynamic Aerial Academy di Floridia ai Campionati Nazionali CSEN di Aerial e Pole Dance, che si sono svolti a Cervia dal 4 al 9 giugno.

Le atlete e gli atleti della scuola floridiana hanno portato in gara il frutto dell’intenso lavoro svolto durante l’anno, distinguendosi in diverse categorie e conquistando importanti piazzamenti a livello nazionale.

Tra i risultati più significativi spicca quello di Mariarita Vasile, protagonista di una competizione di alto livello. L’atleta ha infatti conquistato il terzo posto nazionale nella categoria Assolo – tessuti aerei – Semiprofessional Under 18, dimostrando grande maturità tecnica ed espressiva. A questo risultato si è aggiunta la vittoria nella categoria Double tessuti aerei, Semiprofessional Under 18, dove, insieme con Marta Pappalardo, ha ottenuto il primo posto, salendo sul gradino più alto del podio grazie a un’esibizione che ha saputo coniugare tecnica, sincronismo e interpretazione artistica.

Grande soddisfazione anche per Rachele Russo e Nicolò Bazzano, che nella categoria Double tessuti aerei Advanced Under 10 hanno conquistato il titolo nazionale, confermando il valore del settore giovanile della scuola e il lavoro svolto con i più giovani.

Hanno inoltre rappresentato con impegno e determinazione la Dynamic Aerial Academy anche Greta Sena, Edith Mariasole Genchi, Marta Ballatore e Giovanna Masuzzo, che pur non raggiungendo il podio hanno affrontato la competizione con professionalità e spirito sportivo, contribuendo a rendere importante la presenza della scuola alla manifestazione nazionale.

Grazie ai risultati ottenuti, gli atleti classificati avranno accesso al prossimo Campionato Mondiale, un traguardo prestigioso che offrirà loro l’opportunità di confrontarsi con i migliori interpreti della disciplina provenienti da tutto il mondo e di rappresentare ancora una volta con orgoglio la Dynamic Aerial Academy e il territorio siciliano in un contesto internazionale.

I risultati ottenuti sono il frutto del lavoro quotidiano guidato dagli allenatori Mariagrazia Teodoro, responsabile provinciale CSEN per l’acrobatica aerea, e da Ludovico Arcidiacono, campione mondiale di tessuti aerei, che con competenza e passione accompagnano gli atleti nel loro percorso di crescita sportiva e artistica.

La trasferta di Cervia si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo per la Dynamic Aerial Academy, che torna a casa con due titoli nazionali e un podio individuale, confermandosi una realtà sempre più competitiva nel panorama nazionale dell’acrobatica aerea. Un risultato che premia il lavoro dell’intera squadra e che rappresenta un motivo di orgoglio per la città di Floridia e per tutto il movimento sportivo del territorio.