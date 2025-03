Dagli impianti tradizionali alla vocazione green: il futuro di Irem parla internazionale

Realtà siracusana ma con chiara vocazione verso l’estero. Irem è leader mondiale nella progettazione e costruzione di apparecchi per il controllo e la generazione di energia elettrica, e guarda allo sviluppo sempre più crescente in tutti i paesi del mondo, soprattutto nel Nord Europa. Puntando su innovazione e tecnologia, con un occhio attento all’energia green e in particolare all’idrogeno.

È infatti in Svezia che la società guidata dall’amministratore delegato Giovanni Musso sta costruendo un’acciaieria ad alto contenuto tecnologico e sostenibile. “C’è una forte differenza tra l’Italia e i paesi nordici – ha detto Musso in collegamento con noi – poiché in Italia le gare non sono partite in maniera determinante al contrario della Svezia, dove sono già appaltati dei lavori”.

Oltre alla Svezia le commesse di Irem spaziano dal Suriname al Kazakistan, dal Kuwait all’Ungheria, dove la società ha concluso una grossa commessa per la produzione di un impianto di polimeri. Irem ha complessivamente un fatturato a 400 milioni di euro e 4.000 dipendenti all’attivo.

Conferme anche per il progetto Res Integra, con l’installazione di un elettrolizzatore, in arrivo dall’India, nel polo industriale di Siracusa, per la produzione di 170 tonnellate di idrogeno all’anno alimentato da un impianto fotovoltaico da 5 megawatt. L’iniziativa, chiamata H2SR, è finanziata e rientra nel PNRR.

La prossima acciaieria verde alimentata sempre a idrogeno, ha confermato e concluso Musso, sarà costruita in Germania tra circa tre mesi, sul modello svedese già in fase avanzata.