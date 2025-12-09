Dal 15 dicembre obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali anche nel Siracusano. Ecco le strade interessante

Tratta SS 121 CATANESE dal km 63+000 al km 83+736, Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 48+000 al km 68+000, Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 20+000 al km 45+000, Tratta SS 192 DELLA VALLE DEL DITTAINO dal km 0+000 al km 8+000, Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 44+500 al km 62+000, Tratta SS 284 OCCIDENTALE ETNEA dal km 0+000 al km 30+000, Tratta SS 288 DI AIDONE dal km 35+500 al km 51+900, Tratta SS 575 DI TROINA dal km 0+000 al km 13+000, Tratta SS 385 DI PALAGONIA dal km 50+000 al km 55+150, Tratta SS 116 RANDAZZO CAPO D’ORLANDO dal km 45+000 al km 62+000, Tratta SS 121 CATANESE dal km 45+500 al km 63+000, Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 0+000 al km 48+000, Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 68+000 al km 81+000, Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 10+000 al km 20+000, Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 45+000 al km 52+000, Tratta SS 192 DELLA VALLE DEL DITTAINO dal km 8+000 al km 15+000, Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 30+000 al km 44+500, Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 62+000 al km 85+000, Tratta SS 287 DI NOTO dal km 0+000 al km 9+000, Tratta SS 288 DI AIDONE dal km 31+500 al km 35+500, Tratta SS 514 DI CHIARAMONTE dal km 0+000 al km 40+350, Tratta SS 575 DI TROINA dal km 13+000 al km 25+000, Tratta SS 683 LICODIA – EUBEA – LIBERTINIA dal km 0+000 al km 13+600, Tratta SS 417 DI CALTAGIRONE dal km 12+000 al km 20+000, Tratta SS 683 VAR. VARIANTE DI CALTAGIRONE dal km 3+700 al km 12+470, Tratta SS 120 DELL’ETNA E DELLE MADONIE dal km 205+000 al km 210+000
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni