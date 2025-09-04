Dal 15 settembre al 14 novembre sarà possibile richiedere il “Bonus Psicologo”

Dal 15 settembre e fino al 14 novembre 2025 sarà possibile richiedere il “Bonus Psicologo”, il contributo economico messo a disposizione dall’INPS per sostenere le spese delle sessioni di psicoterapia. Si tratta di un’opportunità importante per chi desidera intraprendere un percorso di benessere psicologico con il supporto di un professionista qualificato. Possono fare domanda tutti i cittadini con un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro, requisito fondamentale per accedere al beneficio.

Per agevolare i cittadini e semplificare ogni passaggio, Civitalia – attraverso il ramo CAF e Patronato – ha attivato un servizio dedicato per la compilazione e l’invio delle domande. Gli operatori seguiranno ogni richiedente passo dopo passo, dalla verifica dei requisiti alla gestione della documentazione necessaria, fino all’inoltro telematico della pratica, offrendo un’assistenza rapida, sicura e personalizzata. L’obiettivo è evitare errori e ritardi che potrebbero compromettere l’accesso al contributo, garantendo così un servizio completo ed efficace.





Civitalia è pronta ad accogliere tutti i cittadini interessati presso la sede di via Italia 22 a Siracusa. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 Per ricevere informazioni, fissare un appuntamento o prenotare subito la propria assistenza, è possibile contattare il numero 351 900 1347.

Considerata l’elevata richiesta prevista per il bonus, Civitalia invita i cittadini a non aspettare l’ultimo momento: rivolgersi per tempo agli sportelli significa avere la certezza di una gestione rapida e accurata della propria domanda. Grazie alla professionalità del suo team e alla lunga esperienza nell’assistenza CAF e Patronato, Civitalia si conferma un punto di riferimento per la città di Siracusa, offrendo un supporto concreto a chi vuole accedere a un beneficio prezioso per il proprio benessere psicologico.