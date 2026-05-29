Dal 3 giugno lavori sull’autostrada Catania – Siracusa

Anas informa che dal 3 al 26 giugno, nella fascia oraria dalle 6 alle 18, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, in tratti saltuari fra i km 11,500 e 25,142 dell’autostrada “Catania-Siracusa” verranno disposti dei restringimenti sulle corsie di emergenza di entrambi i sensi di marcia. Nel tratto in questione, quello tra Augusta e Lentini, potrebbero quindi verificarsi rallentamenti a causa dei restringimenti.

I tratti verranno stabiliti, di volta in volta, in base alle opportune necessità di cantiere.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione, in sicurezza, di alcuni lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento dell’autostrada nella chilometrica interessata dalle limitazioni.