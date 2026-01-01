Dal brindisi alle lenticchie: la spesa di Capodanno degli italiani vale 2,5 miliardi

Si è conclusa l’ora del “cenathlon”, la maratona gastronomica che ogni anno accompagna gli italiani dalla Vigilia di Natale fino al brindisi di Capodanno. Dopo il Natale, è proprio l’ultimo dell’anno il momento clou della tavola: secondo l’indagine del Centro Studi di Confcooperative, per salutare il 2025 e accogliere il 2026 gli italiani hanno speso 2,5 miliardi di euro, circa 200 milioni in più rispetto all’anno precedente.

Un dato che, però, non racconta una nuova spensieratezza. Al contrario, dietro l’aumento della spesa di Capodanno degli italiani si nascondono dinamiche più complesse, legate all’inflazione e a una gestione sempre più attenta dei bilanci familiari.

Più spesa, ma non più ricchezza

L’incremento dei consumi non è sinonimo di abbondanza. Come sottolinea Confcooperative, a incidere sono diversi fattori: il caro vita persistente, l’aumento delle tredicesime (passate da 51,3 a 52,5 miliardi di euro) e il boom occupazionale del 2025, che ha portato più persone al lavoro e quindi più redditi complessivi nelle famiglie.

La crescita della spesa, dunque, è figlia più dell’inflazione che di una reale maggiore disponibilità economica. Il risultato è una tavola che resta ricca di simboli e tradizioni, ma costruita con maggiore attenzione e spirito di spending review domestica.

Dove festeggiano gli italiani

Le abitudini per il cenone di Capodanno restano consolidate.

Quattro italiani su dieci hanno accolto il nuovo anno tra le mura di casa, proprie o di parenti e amici. Tre su dieci hanno brindato in viaggio, tra montagna, terme e città d’arte, mentre un altro 30% tra ristoranti e hotel che propongono cenoni organizzati.

Un equilibrio che racconta il desiderio di convivialità, ma anche la necessità di controllare le spese.

Bollicine e lenticchie: i riti che resistono

Sul fronte delle tradizioni, poche sorprese. Le bollicine italiane dominano incontrastate: circa 60 milioni di tappi saltati da bottiglie di spumante e prosecco, lasciando lo champagne francese nettamente indietro. Immancabili anche le lenticchie, simbolo di prosperità e buon auspicio, con un vero e proprio boom per quelle di Castelluccio di Norcia, diventate emblema di resilienza dei borghi dell’Italia interna.

La classifica della spesa del cenone

La tavola di Capodanno celebra la tradizione gastronomica italiana, pur con un occhio attento al portafoglio. In cima alla classifica della spesa troviamo i dolci, con panettone e pandoro ancora protagonisti, affiancati dalle specialità regionali: struffoli, torroni, mostaccioli, panforte, cartellate, buccellato e molte altre. Il totale supera i 420 milioni di euro.

Seguono carne, salumi e uova con 400 milioni, mentre vini, spumanti e prosecchi raggiungono i 395 milioni. Per i secondi piatti, il pesce resta centrale con 380 milioni di euro, nonostante le difficoltà legate all’invasione del granchio blu, che ha colpito in particolare vongole e frutti di mare. Chiudono il carrello frutta e verdura, pasta e pane, fino ai formaggi italiani, che valgono 160 milioni di euro.

Caro vita e povertà: il rovescio della festa

Ma il Capodanno non è una festa per tutti. Dietro lo scintillio delle bollicine si allunga l’ombra della povertà, che coinvolge circa 10 milioni di italiani tra povertà assoluta e relativa. Affitti, mutui e spesa quotidiana sempre più onerosa pesano soprattutto sul ceto medio in difficoltà e su chi vive ai margini.

Il cenone di Capodanno diventa così uno specchio fedele del Paese: da un lato chi resiste con dignità e creatività, mantenendo viva la tradizione gastronomica; dall’altro chi resta escluso, schiacciato da un caro vita che non accenna a diminuire. Una fotografia nitida dell’Italia che brinda, ma con cautela.