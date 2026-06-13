Dal dolore del bullismo alla rinascita: la lettera di una mamma che ringrazia una scuola di Siracusa

Il bullismo lascia ferite profonde, spesso invisibili, che possono accompagnare ragazzi e famiglie per anni. Per questo assume un valore particolare la lettera giunta alla redazione di SiracusaNews da parte di una madre che ha deciso di condividere la propria esperienza, segnata da momenti difficili vissuti dalla figlia tra i banchi di scuola ma anche da una successiva rinascita grazie all’incontro con una comunità scolastica capace di accogliere e sostenere.

La donna racconta il percorso affrontato dalla figlia, fatto di fragilità, incomprensioni e difficoltà relazionali che hanno inciso sul suo benessere e sulla sua serenità. Un’esperienza dolorosa che, come accade a molte famiglie, ha portato alla ricerca di un nuovo ambiente scolastico in cui la ragazza potesse sentirsi compresa e valorizzata.

Nella lettera, la madre esprime il proprio ringraziamento a un istituto di Siracusa (non faremo nomi a tutela dell’identità del minore) che saputo accogliere la ragazzina, sottolineando il ruolo svolto dalla dirigente scolastica, dai docenti e da tutto il personale nel favorire un percorso di crescita e recupero della fiducia.

Di seguito il testo integrale della lettera:

“In un tempo in cui si parla spesso delle difficoltà della scuola, sento il dovere, come genitore, di raccontare un’esperienza positiva che merita di essere conosciuta.

Negli ultimi anni mia figlia ha affrontato un percorso scolastico non sempre semplice. Come accade a molti ragazzi, ha vissuto momenti di fragilità, incomprensioni e difficoltà relazionali che hanno inevitabilmente inciso sul suo benessere e sulla sua serenità.

Quando nostra figlia ha intrapreso un nuovo percorso scolastico, lo abbiamo fatto con la speranza di trovare non soltanto un luogo di istruzione, ma una comunità capace di accogliere, ascoltare e comprendere.

Oggi posso affermare che questa speranza ha trovato risposta in un istituto comprensivo di Siracusa.

Fin dal primo momento abbiamo percepito la presenza concreta di un’istituzione scolastica che mette al centro gli studenti e le loro famiglie. Una scuola in cui l’ascolto non è una parola di circostanza, ma un valore praticato quotidianamente.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla dirigente scolastica, la cui presenza costante, disponibilità e attenzione rappresentano un punto di riferimento per studenti e genitori. In un sistema spesso appesantito da difficoltà e carenze, incontrare una dirigente capace di ascoltare, intervenire e farsi carico delle esigenze delle famiglie non è affatto scontato.

Un ringraziamento altrettanto sentito va ai docenti e a tutto il personale scolastico, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con professionalità, sensibilità e umanità.

La scuola non è soltanto il luogo dove si apprendono nozioni. È il luogo in cui i ragazzi costruiscono fiducia, autostima e consapevolezza di sé. Quando una scuola riesce a trasmettere questi valori, il suo compito va ben oltre quello previsto dai programmi ministeriali.

Come genitore, ho visto mia figlia ritrovare serenità, fiducia e motivazione. E credo sia giusto dare voce anche a queste esperienze, perché rappresentano esempi concreti di una scuola che funziona e che svolge fino in fondo la propria missione educativa.

Questa lettera non vuole essere una critica verso nessuno, ma semplicemente il riconoscimento pubblico di un lavoro svolto con competenza, passione e autentica attenzione verso gli studenti.

Quando le istituzioni operano bene, è giusto che venga detto. E quando una scuola riesce a fare la differenza nella vita di un ragazzo e della sua famiglia, il ringraziamento diventa un dovere.

Una madre”