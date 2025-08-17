Dal mito televisivo all’uomo vero: l’omaggio di Giovanni di Lorenzo a Pippo Baudo

Pippo Baudo se n’é andato. L’Imperatore della TV italiana é passato a miglior vita, raggiungendo i Grandi dell’Olimpo televisivo. A ricordarlo con affetto è Giovanni Di Lorenzo, che con il Pippo nazionale ha lavorato tanti anni fa, ma a cui era legato, tanto da averlo sentito appena un mese fa.

“Sono nuovamente insieme Mike, Corrado, Enzo Tortora, Maurizio Costanzo e molti altri che la storia della TV l’hanno scritta senza format, mettendoci cuore, cervello e anima, e svolgendo un vero e proprio servizio pubblico per il nostro Paese.





Il mio rapporto con Pippo risale a vecchie amicizie familiari che ci hanno fatto reincontrare a metà degli anni novanta.

Era il Monarca, l’Autorità costituita di una TV miliardaria dove si faceva la fila per un passaggio pubblicitario o per una partecipazione ai suoi programmi. Notoriamente pignolo ed attentissimo a forma e sostanza. Non sarebbe mai stato minimamente immaginabile – per nessuno – concordare battute e domande. Il Padrone di casa era lui e nessuno mai avrebbe conosciuto le domande che gli sarebbero state poste. Schietto e diretto, noto per dire sempre ciò che pensava, senza timori reverenziali per nessuno.

Concordo pienamente con quanto Aldo Grasso ha scritto sul Corriere. Baudo é stato per la TV ciò che la DC é stata per l’Italia.

Smessi i panni televisivi, c’era poi l’Uomo Baudo. L’uomo con i suoi timori e le sue debolezze, sempre pronto a confrontarsi ed a consigliarti; sempre pronto a parlare – senza filtri – se sapeva di potersi fidare. E tu lo sentivi forte il suo affetto, quando ti chiamava anche semplicemente per sapere come stavi o se voleva parlarti di qualcosa di personale.

Il nostro era un appuntamento telefonico terapeutico. Dovunque mi trovassi la telefonata arrivava puntuale e si parlava di tutto. Questo rito é durato per anni, finché le sue condizioni non sono peggiorate e le comunicazioni sono diminuite.

Di lui mi mancherà la schiettezza, le urla per le scelte sbagliate, l’affetto che ti circondava e ti creava attorno un’aura di sicurezza, soprattutto nei momenti più difficili che, ognuno di noi, inevitabilmente nella vita attraversa.

L’ultima telefonata, a metà luglio. Ci siamo detti molte cose ed ho concluso dicendogli quanto bene gli volessi. Anch’io ti voglio un mondo di bene, mi ha risposto. Ed é stato il nostro arrivederci.

Mi farebbe piacere che il servizio pubblico, per il quale Baudo ha speso tutta la sua vita professionale, trasmettesse in diretta i suoi funerali. Sarebbe un modo perché ogni italiano potesse ringraziare un grande siciliano che ha dimostrato che nulla, nella vita, é impossibile. Basta volerlo.

Ciao, Pippo!”