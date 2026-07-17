“Dal sangue versato al sangue donato”: a Siracusa la cerimonia con doppia finalità

SiracusaNews TV

Video · il 19 luglio

Domenica 19 luglio 2026, alle ore 9, nell’area antistante la pineta dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa, si svolgerà la cerimonia “Dal sangue versato al sangue donato”, iniziativa dedicata alla commemorazione delle vittime di mafia e alla promozione della donazione del sangue e del plasma.

Nel corso della manifestazione sarà deposto un omaggio floreale sulle targhe commemorative collocate dall’AVIS Comunale di Siracusa nel 1993 e restaurate nel 2025. Le targhe, poste ai piedi degli alberi di alloro, ricordano le vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, il giudice Rosario Livatino, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e il professor Paolo Giaccone.

AD · box_1 (C) · box 300×250

L’iniziativa è organizzata dall’AVIS Comunale di Siracusa e dall’ASP di Siracusa, con la collaborazione del Comune di Siracusa, dell’Associazione Donatorinati, dell’AVO, del Lions Club Siracusa Host, dell’ADMO e della FASTED.

La cerimonia si inserisce nelle tre giornate che la Regione Siciliana ha dedicato alla promozione della donazione del sangue e del plasma in occasione degli anniversari delle principali stragi mafiose: il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre. Un percorso che unisce il ricordo delle vittime della criminalità organizzata a un gesto concreto di solidarietà e di sostegno alla vita.

Il commissario straordinario dell’ASP di Siracusa, Gioacchino Iraci, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando come essa rappresenti un importante momento di riflessione civile e sociale, capace di coniugare la cultura della donazione con la tutela della memoria storica.

La manifestazione esprime un alto valore civile, etico e sociale, perché unisce la solidarietà sanitaria e la promozione della donazione del sangue al ricordo dei magistrati Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nonché di tutte le vittime della mafia