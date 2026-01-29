Dal Siracusa al Cagliari: dalla Serie C alla Serie A, Di Paolo firma per i rossoblu

Dal Siracusa al Cagliari, dalla Serie C alla Serie A. In una stagione segnata da tante difficoltà per il Siracusa, non mancano però le luci. Una di queste porta il nome di Sebastiano Di Paolo, esterno destro – mancino naturale – classe 2006, che ha attirato le attenzioni di un club di massima serie come il Cagliari.

La società rossoblù è infatti in chiusura per il giovane talento azzurro: l’operazione, come riportato da La Sicilia, si aggira intorno ai 300 mila euro, con Di Paolo (oggi previste le visite mediche in Sardegna) che resterà comunque a Siracusa fino al termine della stagione, continuando il suo percorso di crescita alla corte di mister Marco Turati.

Un’operazione che certifica non solo il valore del calciatore, ma anche la bontà del lavoro svolto in casa azzurra. E proprio Turati rappresenta l’altra grande luce di una stagione complicata. Nonostante il mare in tempesta che accompagna il Siracusa sin dall’inizio dell’anno – tra difficoltà societarie, la futura penalizzazione in classifica e un mercato profondamente rivoluzionato – il tecnico ha saputo mantenere la barra dritta, difendendo la propria identità di gioco e valorizzando al massimo il materiale umano a disposizione.

Le cessioni di Ba al Cosenza e di Di Paolo al Cagliari sono gli esempi più evidenti, ma anche osservando chi è rimasto in azzurro – come Sapola e Limonelli, giusto per citarne due – emerge una crescita chiara, costante, soprattutto in termini di affidabilità e rendimento.

Segnali evidenti di un lavoro profondo e quotidiano, basato su un’idea di calcio precisa, fatta di possesso palla, coraggio e costruzione dal basso. Un’idea che non solo consente al Siracusa di restare competitivo nonostante le difficoltà, ma che sta anche migliorando i calciatori, rendendoli appetibili per piazze importanti, fino ad arrivare alla Serie A.