Dal Siracusa alla Serie A, l’ex tecnico azzurro Paolo Bianco promosso con il Monza

Per un Siracusa del presente costretto a fare i conti con penalizzazioni, istanze di fallimento e nuove cordate pronte a entrare in gioco, c’è un Siracusa del passato che si dimostra vincente. L’ultimo caso è quello di Paolo Bianco, tecnico del Monza che ieri ha festeggiato la promozione in Serie A dopo il doppio confronto contro il Catanzaro di Alberto Aquiliani.

Per Bianco è la prima promozione dalla Serie B alla A, avvenuta al termine di una lunghissima stagione: i biancorossi avevano chiuso terzi in classifica dietro Venezia e Frosinone.

Cosa c’entra Bianco con il Siracusa: beh la panchina azzurra per l’ex giocatore di Treviso, Cagliari e Catania, fu la prima panchina tra i professionisti, in Serie C: furono 52 i punti conquistati sul campo nella stazione 2017/2018, ridotti di 10 per una serie di penalizzazioni per il ritardo di alcuni pagamenti. Il Siracusa arrivò 13° complice questa penalizzazione, ma sul campo era giunto 7° a tre punti dal quarto posto che sarebbe valso i play-off per la promozione in B.

Bianco restò un solo anno a Siracusa, poi andò a Lentini, sulla panchina della Sicula Leonzio dove le cose non andarono meglio: a dicembre lascia, dimettendosi.

Poi il ritorno al Sassulo, dove prima del Siracusa aveva cominicato la carriera da allenatore nelle giovanili, entrando a far parte dello staff di De Zerbi, che seguirà anche in Ucraina allo Shaktar, per poi diventare collaboratore di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Nel 2023 lo chiama il Modena in B, ma sarà esonerato ad aprile con la squadra a metà classifica. Nel 2025, invece, entra in corsa sulla panchina del Frosinone per tentare di salvare i ciociari: riuscendoci.