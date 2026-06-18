Dalla balbuzia al teatro, Vinicio Marchioni si racconta a Siracusa

Emozione e parole che diventano memoria al centro dell’incontro che ha visto protagonista Vinicio Marchioni, ospite ieri pomeriggio all’Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection, in dialogo con il presidente di INDA Francesco Italia. L’attore è attualmente tra i protagonisti de Iliade, nel ruolo dell’Aedo, nello spettacolo diretto e coreografato da Giuliano Peparini, inserito nella 61ª Stagione di rappresentazioni classiche della Fondazione INDA al Teatro Greco di Siracusa.

Un appuntamento molto partecipato, in cui Marchioni ha ripercorso il proprio rapporto con la parola, il teatro e il suo percorso personale, segnato anche da difficoltà legate alla balbuzia. “La parola per me è sempre stata una grandissima materia, sempre di riflessione costante”, ha raccontato l’attore, sottolineando come fin da giovane abbia cercato di trasformare un ostacolo in uno strumento di consapevolezza e comunicazione.

Nel suo intervento, Marchioni ha ricordato l’importanza di un insegnante incontrato negli anni della formazione, capace di ribaltare il suo approccio alla recitazione: “Non preoccuparti di quelle parole che stanno scritte sul copione, preoccupati dei temi che vogliamo trasmettere attraverso le parole”. Un insegnamento che, a distanza di decenni, l’attore considera ancora fondamentale per la sua carriera e per la sua visione del mestiere.

Rievocando i primi passi sul palco, Marchioni ha citato il personaggio del “suonatore Jones”, interpretato in ambito scolastico, simbolo di libertà e comunicazione: “Dovevo comunicare la voce della libertà ai miei compagni”, ha ricordato.

Un passaggio che, secondo l’attore, ha segnato una svolta decisiva: “Oggi posso dire che è stata una delle indicazioni migliori che ho ricevuto nella mia vita”. Da lì la consapevolezza che il teatro non è solo interpretazione, ma anche responsabilità: “Questo mestiere serve solo se si deve a qualcosa e a qualcuno. Serve se fai da tramite a qualcosa che è più grande”.

Un incontro che ha restituito al pubblico siracusano il ritratto di un artista che ha trasformato fragilità e ricerca personale in linguaggio scenico, proprio nel cuore della tradizione classica che il Teatro Greco continua a custodire.