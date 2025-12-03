“Dalla committenza al subappalto”: Confindustria Siracusa organizza un focus sul nuovo quadro normativo

Su iniziativa della Sezione Imprenditori Metalmeccanici di Confindustria Siracusa, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Siracusa, si terrà mercoledì 10 dicembre con inizio alle 15, nella sede di Confindustria Siracusa, il seminario dal titolo ”Dalla committenza al subappalto: regole, rischi e opportunità nel nuovo scenario normativo”.
Nella filiera degli appalti le responsabilità sono condivise tra committente, appaltatore e subappaltatori. A livello nazionale ed europeo la strategia per una filiera più sostenibile si traduce in un quadro normativo sempre più articolato che impone alle aziende obblighi di due diligence della supply chain.
Durante il seminario verranno approfonditi i temi relativi al nuovo quadro normativo degli appalti , le differenze tra appalto pubblico e privato, le responsabilità degli attori della filiera ai fini fiscali, la normativa sul lavoro e sulla sicurezza con particolare attenzione al settore labour intensive.
Dopo i saluti del Presidente di Confindustria Siracusa, l’ingegner Gian Piero Reale, dell’avvocato Antonio Randazzo e della presidente della Sezione Imprenditori metalmeccanici di Confindustria Siracusa, Maria Pia Prestigiacomo, introdurrà i lavori Giovanni Musso, vice presidente della Sezione Imprenditori Metalmeccanici di Confindustria Siracusa. Interverranno come relatori l’avvocato Gaetano Artale, l’avvocato Francesco Pizzuto (Consigliere Nazionale Forense) ed il professor Melo Martella.
