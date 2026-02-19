Dalla Fillea Cgil di Siracusa gesto di solidarietà per Niscemi: donate card elettroniche al gruppo scout CNGEI

Il disastro che ha colpito la città di Niscemi e l’intera comunità non ha lasciato indifferente la Fillea Cgil di Siracusa che, in un momento così delicato ha voluto compiere un piccolo gesto per stringersi attorno a chi ha perso tutto, provando a sostenere chi da sempre è in prima linea per aiutare la popolazione.

Per questo l’organizzazione sindacale ha deciso di donare card elettroniche al gruppo scout CNGEI di Niscemi, impegnata costantemente sul campo per garantire animazione e supporto ai bambini e alle famiglie colpite dall’emergenza. Un gesto semplice ma concreto, che vuole rappresentare un segnale di vicinanza e solidarietà in una fase delicata, dove rischiano di venire meno certezze e punti di riferimento.

Il gruppo CNGEI, da sempre presente sul territorio, incarna valori fondamentali come l’autoeducazione, la cittadinanza attiva e il rispetto per l’altro. Pilastri che si fondano sui doveri verso sé stessi, verso gli altri e verso la natura. E per la Cgil sostenere chi promuove questi principi significa rafforzare la comunità, soprattutto quando essa viene messa a dura prova.

“La Fillea Cgil – dichiara Eleonora Barbagallo, segretaria provinciale Fillea – vuole essere accanto a chi, senza risparmiarsi, continua a offrire supporto, speranza e aiuto concreto. In questa emergenza, il lavoro straordinario degli scout CNGEI di Niscemi rappresenta un esempio di impegno civile e solidarietà attiva”.

La Fillea ribadisce la propria vicinanza alla città di Niscemi e continuerà a sostenere iniziative che mettano al centro la dignità, la solidarietà e la ricostruzione del tessuto sociale.