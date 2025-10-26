Dalla Germania a Siracusa in bicicletta: la storia del viaggiatore che da 14 anni gira il mondo

La sua è una storia particolare. È un giovane tedesco che da 14 anni viaggia in giro per il mondo a bordo della sua inseparabile bicicletta. Con le sue due ruote ha attraversato paesi, conosciuto culture e collezionato esperienze che difficilmente si dimenticano.

Oggi è arrivato a Siracusa, dove la sua bici personalizzata è spesso parcheggiata in piazza Archimede. Chi lo incrocia nota subito il suo sguardo: quello curioso e sereno di chi vive viaggiando, ma osserva ogni luogo come fosse la prima volta.

Alla domanda su cosa più lo abbia colpito della città, non ha esitato un attimo: “Il calore della gente del posto”.