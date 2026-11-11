Dalla madrepatria alla colonia: al museo Paolo Orsi il volume su Corinto e Siracusa

Cultura · libri

C’è un filo invisibile che da millenni unisce le sponde della Grecia a quelle della Sicilia, un legame indissolubile che ha ridisegnato le rotte, la cultura e l’arte del Mediterraneo antico.

È questo il cuore di “Corinto e Siracusa. Relazioni, scambi, influenze” (Edizioni Quasar), che sarà presentato venerdì 13 novembre alle 17.30 al Museo archeologico regionale “Paolo Orsi” di Siracusa.

Il volume raccoglie i contributi scientifici del convegno internazionale promosso dal Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, che si è svolto dal 5 al 7 dicembre 2024 con la partecipazione dei massimi esperti di storia e archeologia del Mediterraneo antico.

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Il libro, pubblicato dal Parco, si concentra sul profondo legame storico, commerciale e culturale tra la madrepatria Corinto e la sua celebre colonia, Siracusa, nel contesto del Mediterraneo antico. È curato dall’archeologa Rosa Lanteri, già dirigente dell’Unità operativa 2 del Parco, e da Giulio Amara, ricercatore alla Scuola Normale superiore di Pisa.

A illustrare i contenuti e il valore scientifico dell’opera saranno due autorevoli accademici: Stefania De Vido, docente di Storia greca all’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Massimo Frasca, già docente di Archeologia classica all’Università di Catania. All’incontro parteciperanno anche i curatori, gli autori e il direttore ad interim del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Antonino Lutri.

L’appuntamento sarà un momento di confronto per specialisti, studenti e appassionati di storia antica che vogliono riscoprire le radici marittime e identitarie della Siracusa greca.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili in sala.