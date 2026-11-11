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Dalla madrepatria alla colonia: al museo Paolo Orsi il volume su Corinto e Siracusa

di Oriana Gionfriddo ·
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Dalla madrepatria alla colonia: al museo Paolo Orsi il volume su Corinto e Siracusa

C’è un filo invisibile che da millenni unisce le sponde della Grecia a quelle della Sicilia, un legame indissolubile che ha ridisegnato le rotte, la cultura e l’arte del Mediterraneo antico.

È questo il cuore di “Corinto e Siracusa. Relazioni, scambi, influenze” (Edizioni Quasar), che sarà presentato venerdì 13 novembre alle 17.30 al Museo archeologico regionale “Paolo Orsi” di Siracusa.

Il volume raccoglie i contributi scientifici del convegno internazionale promosso dal Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, che si è svolto dal 5 al 7 dicembre 2024 con la partecipazione dei massimi esperti di storia e archeologia del Mediterraneo antico.

Il libro, pubblicato dal Parco, si concentra sul profondo legame storico, commerciale e culturale tra la madrepatria Corinto e la sua celebre colonia, Siracusa, nel contesto del Mediterraneo antico. È curato dall’archeologa Rosa Lanteri, già dirigente dell’Unità operativa 2 del Parco, e da Giulio Amara, ricercatore alla Scuola Normale superiore di Pisa.

A illustrare i contenuti e il valore scientifico dell’opera saranno due autorevoli accademici: Stefania De Vido, docente di Storia greca all’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Massimo Frasca, già docente di Archeologia classica all’Università di Catania. All’incontro parteciperanno anche i curatori, gli autori e il direttore ad interim del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Antonino Lutri.

L’appuntamento sarà un momento di confronto per specialisti, studenti e appassionati di storia antica che vogliono riscoprire le radici marittime e identitarie della Siracusa greca.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili in sala.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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