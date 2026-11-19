Attualità · 28 novembre

Fermarsi, prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana e raccontare collettivamente la propria città, i propri quartieri. Dalla Mazzarona approda nell’isola di Ortigia “Abitare insieme”, iniziativa parte del progetto AIM – Abitare i margini che si terrà sabato 28 novembre alle 15.30 in Piazza Duomo.

Inclusa nel progetto di partecipazione giovanile Erasmus+ , cofinanziato dall’UE e realizzata con il sostegno del Comune di Siracusa, del Centro Famiglie Siracusa, delle associazioni partner Van Verso altre narrazioni, Theatre’s Shadows, Newbookclub community lab, è un’occasione per creare uno spazio di ascolto condiviso, in cui il margine urbano si fa centro storico.

Tutti i cittadini e passanti sono invitati all’incontro volto a eliminare le barriere invisibili e i pregiudizi tra quartieri differenti, specie quelli periferici. “L’iniziativa – dice Arianna Pastena, coordinatrice del progetto – nasce all’interno del percorso laboratoriale avviato nel quartiere della Mazzarona e sceglie simbolicamente di uscire dai confini della periferia per incontrare chi quei luoghi spesso non li vive o non li conosce.

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L’obiettivo è creare un ponte reale tra il centro storico e le aree periferiche di Siracusa, coinvolgendo attivamente la cittadinanza in vista della restituzione finale prevista per dicembre. Ispirandosi alla pratica del “teatro della sedia” e alle suggestioni del Terzo Paesaggio, l’appuntamento si svilupperà come un’azione urbana gentile e aperta a tutti.

Cosa aspettarsi, dunque, sabato 28 novembre? Un pomeriggio sociale, durante il quale chiunque può avvicinarsi e unirsi al “cerchio di narrazione”. Al suo interno si potrà scrivere un pensiero o un ricordo cittadino su dei cartoncini che comporranno un mosaico collettivo su una grande lavagna, medium attraverso il quale raccontare Siracusa.

Dopodiché ogni singolo frammento di pensiero sarà parte di una lettura estemporanea pronta a riecheggiare nella Piazza e diventare costruzione drammaturgica di uno spettacolo che si svolgerà a dicembre.





“Un invito a rallentare – conclude Arianna Pastena – a prendersi uno spazio di parola e riscoprire, attraverso gli occhi degli altri, i luoghi dimenticati, i confini e le storie che rendono viva l’intera comunità siracusana”.

Il progetto – cominciato il 1° gennaio 2026 e svolto anche ad Altamura e Palermo – prende ispirazione dallo scrittore e paesaggista francese Gilles Clément, secondo il quale è proprio ai margini che si nasconde lo spazio per lo sconosciuto, ed è lì che si possono gettare le fondamenta per un mondo nuovo.





Ultima attività di Aim:

12 dicembre

Restituzione

Il percorso termina con un momento di teatro diffuso e festa per tutto il quartiere. Attraverso performance site-specific, reading, mostre fotografiche e l’inaugurazione degli interventi di autocostruzione, si restituisce al territorio quanto creato nei mesi precedenti. Un momento fondamentale di dialogo diretto tra i giovani, gli abitanti e le istituzioni locali per trasformare le proposte e i sogni dei ragazzi in azioni concrete per il futuro della Mazzarona.

Partner del progetto AIM

Collettivo Van Verso Altre Narrazioni

V.A.N. Verso Altre Narrazioni è un collettivo teatrale di giovani attori – nato nel 2021 – diplomati presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico della Fondazione INDA di Siracusa. Il Collettivo V.A.N. gira per tutta l’Italia con il suo furgone portando il teatro dove non c’è e raggiungendo un pubblico sempre più ampio. Le produzioni spaziano dal classico-musicale, al teatro contemporaneo fino agli spettacoli in strada; ma anche rassegne teatrali, laboratori di formazione e attività artistiche aggregative.

Theatres Shadow’s

Una Compagnia che nasce nel 2017 ad Altamura, che lavora a fianco dei giovani under 30 attraverso il teatro, la formazione e i progetti europei dedicati all’empowerment. Nel tempo, la Compagnia è stata autrice di eventi, corsi e spettacoli teatrali sotto la direzione artistica del giovane regista Francesco Tirelli, con focus a innovazione e sperimentazione.

Newbookclub community lab

Associazione di promozione sociale è attiva dal 2012 a Palermo. Organizza attività e laboratori di scrittura e lettura di comunità che coinvolgono ogni anno centinaia di partecipanti. Alcuni esempi sono il “Newbookclub On The Road” e il “Newbookclub Bestseller”, e durante il lockdown da COVID-19 con il “Newbookclub Online”.