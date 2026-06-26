Dalla Regione fondi ai piccoli Comuni in dissesto: risorse per Solarino

Cinque milioni di euro dalla Regione ai comuni della Sicilia con una popolazione di meno di diecimila abitanti, che si trovano in stato di dissesto finanziario. Lo stanziamento e il piano di riparto sono contenuti nel decreto firmato oggi dall’assessore alle Autonomie locali, Elisa Ingala.

Un solo comune della provincia di Siracusa rientra nel decreto: è Solarino, che riceverà euro 203.634,53.

«La misura, fortemente voluta anche dal presidente Schifani – dice Ingala – trova copertura nella legge di Stabilità regionale e rappresenta un impegno concreto rivolto agli enti locali in difficoltà, nella piena consapevolezza che i Comuni vanno ascoltati e sostenuti per poter migliorare i servizi offerti e, di conseguenza, aumentare la qualità della vita dei cittadini».

Le risorse regionali saranno suddivise tra 35 Comuni dell’Isola, in dissesto finanziario alla data del 31 gennaio 2026 e da non oltre cinque anni, per sostenere le spese per servizi e personale o per la copertura del disavanzo. Le somme sono ripartite per metà in parti uguali e per l’altra metà sulla base della popolazione residente. Per l’erogazione, le amministrazioni comunali dovranno presentare un’istanza, corredata del piano di utilizzo delle somme, al dipartimento regionale delle Autonomie locali.