Dalla Regione i contributi sugli extracosti per i rifiuti. Solo 15 i comuni in provincia di Siracusa sopra il 60% di raccolta differenziata. Eccoli

Via all’erogazione dei contributi sui rifiuti ai Comuni dell’Isola, per complessivi 45 milioni di euro. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha disposto l’assegnazione delle somme per gli extracosti sostenuti per il conferimento e trattamento dei rifiuti, per un totale di 25 milioni di euro, mentre altri 20 milioni vengono invece ripartiti tra gli enti locali che hanno raggiunto il 60% di raccolta differenziata.

I contributi sugli extracosti arriveranno per tutti i 21 comuni della provincia. La premialità, invece, solo per 15: Sortino, Floridia, Solarino, Canicattini, Cassaro, Buccheri, Rosolini, Melilli, Portopalo, Buscemi, Carlentini, Palazzolo, Avola e Pachino. Fuori dai premi, dunque, Noto, Augusta, Lentini, Siracusa, Priolo e Ferla.

«Oggi – sottolinea l’assessore Francesco Colianni – pubblichiamo gli elenchi di ripartizione delle risorse tra i Comuni su due fronti importanti. Si tratta di somme rilevanti, determinate dal governo Schifani, dall’assessorato che guido e dall’Assemblea regionale siciliana che ha approvato i vari provvedimenti che ci consentono di erogare tali contributi. La Regione conferma il proprio impegno a supportare gli enti locali nel settore legato ai rifiuti: garantiamo stabilità e funzionalità al sistema sostenendo gli enti nella tutela degli equilibri di bilancio e, al contempo, incentiviamo la raccolta differenziata».