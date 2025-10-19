Dalla Romania a Ortigia: Konstantyn incanta Siracusa con le sue melodie

Arriva dalla Romania ma ha già conquistato il cuore di Siracusa. Konstantyn, musicista di strada dal talento autentico, riempie di note e di emozioni le vie di Ortigia.

In tanti si fermano ad ascoltarlo, rapiti da quel suono che vibra tra i vicoli e le piazze del centro storico. Per Konstantyn, la musica è una questione di famiglia: un’eredità che porta nel cuore e che oggi condivide con chiunque si lasci emozionare.