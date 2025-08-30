Dalla Sicilia a Firenze: la giovane designer Regina Branca omaggia Siracusa e il mito di Aretusa con una collezione all’uncinetto

Ha solo 20 anni ma già si è fatta notare nel panorama del fashion design. Regina Branca, siracusana studentessa di Fashion Design all’Istituto Marangoni di Firenze, ha realizzato una collezione artigianale che unisce tradizione, mito e innovazione, prendendo come fonte di ispirazione la città di Siracusa e in particolare la leggenda di Aretusa.

La collezione, interamente realizzata a mano all’uncinetto, rappresenta un omaggio alle radici culturali e artigianali del territorio siciliano, reinterpretato in chiave contemporanea. Nelle creazioni trovano spazio anche materiali di recupero, come il vetro di mare raccolto personalmente lungo le spiagge della litoranea messinese, a testimonianza di un approccio sostenibile e attento all’ambiente.





Il progetto ha già riscosso riconoscimenti importanti: Regina Branca è stata selezionata tra i Best Student dell’Istituto Marangoni e ha avuto l’opportunità di presentare un capo della collezione alla fiera internazionale di Pitti, portando così la Sicilia su una delle vetrine più prestigiose della moda.

“Il mio lavoro – spiega la giovane designer – intreccia la tradizione artigianale della nostra regione con uno sguardo progettuale legato al territorio, capace di innovare senza dimenticare le radici”.