Ad Avola riprendono le attività di Ginecologia e Ostetricia

Il provvedimento è stato ufficializzato in una nota

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha comunicato la revoca della sospensione temporanea delle attività ostetriche presso l’UOC Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero di Avola.

La sospensione, decisa lo scorso 11 gennaio a causa della carenza di personale medico, aveva interessato il Punto Nascita dell’ospedale locale. Tuttavia, dopo la riorganizzazione interna e la copertura dei turni di guardia e reperibilità presso l’UOC Pediatria per tutto il mese di gennaio, le attività ostetriche riprenderanno regolarmente.

Il provvedimento è stato ufficializzato in una nota dell’ASP Siracusa, che ha revocato le misure contenute nella comunicazione precedente, garantendo così la continuità dei servizi per le future mamme della zona.


