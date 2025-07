“Dalle emergenze alla politica: imparare dal caso Ecomac”: l’incontro dei Gd

Il 4 agosto, alle 18, si terrà a Siracusa il primo incontro del ciclo “Presidiare il futuro: ambiente, sicurezza e responsabilità pubblica a Siracusa, la provincia con il polo industriale più grande d’Europa”, organizzato dai Giovani Democratici della Federazione e del Circolo di Siracusa.

L’appuntamento, dal titolo “Dalle emergenze alla politica: imparare dal caso Ecomac”, intende aprire un dibattito pubblico e documentato sulle fragilità del sistema di prevenzione, controllo ambientale e allerta della città capoluogo della provincia che ospita il più grande polo industriale d’Europa.





Luca Santoro, Segretario dei Giovani Democratici di Siracusa, dichiara: “Non abbiamo alcuna pretesa di cadere nel giustizialismo e di sostituirci alla magistratura, che sta svolgendo il proprio lavoro. Nel merito attendiamo che vengano accertate, ove presenti, eventuali responsabilità. Ciò che invece emerge con chiarezza è la necessità di affrontare con urgenza una questione politica fondamentale: il nostro territorio soffre della mancanza di un sistema pubblico di allerta efficiente e tempestivo in caso di emergenze ambientali e industriali. Allo stesso tempo, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) appare gravemente sottodimensionata e incapace di garantire i controlli adeguati alla complessità e alla portata delle attività industriali presenti nella nostra provincia. È indispensabile un rafforzamento delle strutture di monitoraggio e prevenzione, oltre a una maggiore trasparenza e coinvolgimento delle istituzioni locali e della cittadinanza. Solo così potremo assicurare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, temi che devono essere messi al centro dell’agenda politica per la nostra comunità”

Tra gli ospiti dell’incontro: Giusy Genovesi, responsabile ambiente PD Siracusa, già assessora alla protezione civile del Comune di Siracusa; Pippo Ansaldi, ambientalista, geologo, ex Presidente IAS; Giuseppe Patti, architetto e attivista ambientale;

L’iniziativa, moderata dal Segretario del circolo GD Luca Santoro, si inserisce in un percorso politico e civile più ampio che vedrà, nei prossimi mesi, altri appuntamenti dedicati a controlli ambientali, salute pubblica, prevenzione industriale e comunicazione e gestione delle emergenze.